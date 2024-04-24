Ev sahibi çıkartmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı

İddiaya göre, ev sahibi sorunu gidermedi ayrıca da kiracılarının evinden çıkmasını istedi. Kiracıların ihbarı üzerine binaya İSKİ ekipleri geldi ancak kanalizasyonda herhangi bir sorun olmadığını, problemin ev sahibinin oturduğu daireden kaynaklandığı cevabını verdi.

Bunun üzerine Kılıç ailesi ev sahibinden şikayetçi oldu. Kiracıları ile görüşmek istemeyen ev sahibi ise iddialara cevap vermedi.