Ev sahibi çıkartmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
İstanbul Kartal'da kiracısının evinden çıkmasını isteyen ev sahibinin, kiracısının dairesine ait kanalizasyon giderini tıkadığı iddia edildi. Yaklaşık 20 gündür tuvaletlerini kullanamayan kiracılar, evde kötü kokudan duramadıklarını ve tuvalet ihtiyaçlarını caminin tuvaletinde giderdiklerini söyledi.
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor.
Son olarak bir anlaşmazlık haberi de Kartal'dan geldi.
Musa Kılıç, eşi Fadime Kılıç ve oğulları ile birlikte 2021 yılından beri Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında kiracı olarak kalıyor. Ev sahipleri İbrahim Yıldırım ise iddiaya göre 2 yıldır Kılıç ailesinin evinden çıkmasını istiyor.