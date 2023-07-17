Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı)

İstanbul İtfaiyesi’nden emekli 3 çocuk babası Yaşar Alper, emekliliğinde yaşamak için Antalya’da bir ev satın aldı. Alper, bir emlakçı ile iddiaya göre emekli olduğunda evini boşaltacak birine kiralaması şartıyla anlaştı. Ancak eve yerleşen kişi evi boşaltmadı. Alper tepki olarak emlakçının karşısındaki boş alana park ettiği kamyonette yaşamaya başladı.

Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı) - 1

İstanbul İtfaiyesi’nde çalışan Yaşar Alper, emekliliğinde yaşamak için Antalya’nın Kepez ilçesinde bir ev satın aldı.

Alper, 2 yıl önce evin kiraya verilmesi için emlakçı Erhan Oğuz ile iddiaya göre emekli olduğunda evini boşaltacak birine vermesi şartıyla anlaştı.

Emlakçı, evi S.Ö.'ye kiraya verirken, Yaşar Alper 6 ay önce emekli olacağını ve evin boşaltılması gerektiğini emlakçı ile kiracıya söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı) - 2

Mart ayında evi boşaltması için ihtarname gönderen Yaşar Alper, evin boşaltılmaması üzerine eşi ve çocuklarını da alarak Antalya'ya geldi.

Burada yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan Alper, emlakçının karşısındaki boş alana park ettiği kamyonette kalmaya başladı.

Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı) - 3

Kamyonetin etrafına “Emlakçı neredesin, biz sokakta kaldık” yazılı dövizler koyan Alper, durumu protesto etmeye başladı.

Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı) - 4

Evi 16 yıl önce satın aldığını anlatan Alper, “Evi boşaltmalarını bekliyorum. Bize mahkeme yolunu gösteriyorlar. Mahkemenin 3 yıl kadar sürdüğü söyleniyor. Avukatım 'Evi 3 yılda boşaltırız' dedi. Zaten 55 yaşındayım ve ağır diyabet hastasıyım. 3-5 yıl sonra yaşantım zaten düşecek. İstinaf ile davanın 5 yıl bile sürme durumu var. 5 yıl sonra bastonla gezecek durumda olacağım. Hayatımın son dönemlerini rahat, huzur içinde geçirmek istiyorum. Evi boşaltmaları durumunda kira yardımında bulunacağımı, onlara para ödeyeceğimi, aldığım kiraların hepsini geri vereceğimi söylememe rağmen evi boşaltmıyorlar. Zorluk üzerine zorluk çıkartıyorlar.” diye konuştu.

Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı) - 5

Evi kiralayan emlakçı Erhan Oğuz ise “Mal sahibi bize 3 yıl önce gelerek evi olduğunu ve kiraya vermemizi istedi. Biz de bir vatandaşa kiraladık. Sözleşme ve kontratını yaptık. Aralarında da anlaştılar ve oturmaya devam ettiler. Sonrasında mal sahibi EYT'den emekli olacağını kiracıya söylüyor ve kiracı da 'Ben evi şu an boşaltmam, kira sözleşmem devam ediyor' diyor. Mal sahibi de eşyalarını İstanbul'dan yükleyerek Antalya'ya geliyor. Sonra kiracıyla tartışıyorlar ve olay bana intikal ediyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum ama işin içinde zıtlaşma olduğu için olmadı.” ifadelerini kullandı.

Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı) - 6

Oğuz, durumun kendisiyle ilgili olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı) - 7
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