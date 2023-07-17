Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı)
İstanbul İtfaiyesi’nden emekli 3 çocuk babası Yaşar Alper, emekliliğinde yaşamak için Antalya’da bir ev satın aldı. Alper, bir emlakçı ile iddiaya göre emekli olduğunda evini boşaltacak birine kiralaması şartıyla anlaştı. Ancak eve yerleşen kişi evi boşaltmadı. Alper tepki olarak emlakçının karşısındaki boş alana park ettiği kamyonette yaşamaya başladı.
İstanbul İtfaiyesi’nde çalışan Yaşar Alper, emekliliğinde yaşamak için Antalya’nın Kepez ilçesinde bir ev satın aldı.
Alper, 2 yıl önce evin kiraya verilmesi için emlakçı Erhan Oğuz ile iddiaya göre emekli olduğunda evini boşaltacak birine vermesi şartıyla anlaştı.
Emlakçı, evi S.Ö.'ye kiraya verirken, Yaşar Alper 6 ay önce emekli olacağını ve evin boşaltılması gerektiğini emlakçı ile kiracıya söyledi.