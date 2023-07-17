Ev sahibinden ilginç protesto (Emlakçının önünde yaşamaya başladı)

Evi kiralayan emlakçı Erhan Oğuz ise “Mal sahibi bize 3 yıl önce gelerek evi olduğunu ve kiraya vermemizi istedi. Biz de bir vatandaşa kiraladık. Sözleşme ve kontratını yaptık. Aralarında da anlaştılar ve oturmaya devam ettiler. Sonrasında mal sahibi EYT'den emekli olacağını kiracıya söylüyor ve kiracı da 'Ben evi şu an boşaltmam, kira sözleşmem devam ediyor' diyor. Mal sahibi de eşyalarını İstanbul'dan yükleyerek Antalya'ya geliyor. Sonra kiracıyla tartışıyorlar ve olay bana intikal ediyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum ama işin içinde zıtlaşma olduğu için olmadı.” ifadelerini kullandı.