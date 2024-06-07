Ev sahibinden kiracıya ağızları açık bırakan tuzak! Böylesi görülmedi, sabah evinden bile çıkamadı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iddiaya göre, oturduğu evin kapısının dışarıdan köpük silikon çekilerek kapatılması sonrasında kiracı, ev sahibinden şikayetçi oldu. Kapıyı zorla açan kiracı şaşkınlığını gizleyemezken, "Benim hiç düşmanım yok, bunu büyük ihtimalle ev sahibi yapmış olabilir" dedi. Ayağının bir buçuk aydır alçıda olduğunu ev sahibi ise, iddiayı reddetti.
Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi A.E., kiracısı İlhan Soylu'dan evden çıkmasını istedi.