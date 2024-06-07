Ev sahibinden kiracıya ağızları açık bırakan tuzak! Böylesi görülmedi, sabah evinden bile çıkamadı

Kiracı İlhan Soylu, sabah kapıyı açmak istediğinde kapının açılmadığını ifade ederek, "Kapıyı açmak için zorladık. Acaba anahtar mı bozuldu derken, kapıyı zorla açtım ama manzara bu şekildeydi. Bunu büyük ihtimalle ev sahibi yapmış olabilir. Benim burada hiç düşmanım yok, aşağıdaki esnaf arkadaşlarımın hepsi beni sever. Ev sahibi benim evden çıkmamı istedi. Çıkmak istemeyince biz de kendisiyle mahkemelik olduk. Bir üst mahkemeye itirazımız var. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Çünkü böyle bir şeyi başka kimse yapmaz, benim düşmanım yok. Rahatsızlandıktan sonra emekli oldum. 12 bin lira maaş alıyorum. Ev arıyorum bulamıyorum. Çünkü 20-25 bin liradan aşağıya ev yok. Memleketteki evim depremde hasar gördü oraya da gidemiyorum. Kimseyi mağdur durumda bırakmak istemiyorum ama çaresizim yani. Sabah kalkınca böyle bir durumla karşılaşınca en yakın emniyete giderek bu durumdan şikayetçi oldum" dedi.