Ev sahiplerinden, "Ya artır, ya da evden çık" baskısı

Son dönemde hızla artan ev kiralarıyla ilgili şikayetler devam ediyor. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu artan konut kiraları ve bazı ev sahiplerinin kiracılara yaptıkları baskılar hakkında konuştu. Hacıoğlu, pandemiden dolayı artan yurt fiyatlarına da dikkat çekti.

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25.09.2021 - 11:54

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu son zamanlarda artan konut kiraları ile ilgili açıklamalarda bulundu. ev sahiplerinin kiracılara yaptıkları baskılardan ve yurt fıyatlarındaki artışlardan da bahsetti.

"YA YÜZDE ALTMIŞ ARTTIR, YA DA EVDEN ÇIK" Fahiş kiraların kendilerini de mağdur ettiğini söyleyen Hacıoğlu, bazı ev sahiplerinin kiracılara, "Ya yüzde 60 arttır, ya da evden çık" baskısı yaptığını, bazılarının ise emlakçı gibi komisyon aldıklarını iddia etti.

Pandeminin etkisiyle yaklaşık 2 yıldır zorlu bir süreçten geçildiğini söyleyen Hacıoğlu, "Bütün sektörler durma ve bekleme sürecinde. Bu süre de firmalar konut üretmedi. Öğrencilerin bazıları uygun fiyata ev kiralamak için ağustos ayında, bazıları ise 4 ay önce evini tuttu.

EV SAHİPLERİNDEN "YA ARTTIR, YA DA EVDEN ÇIK" BASKISI Bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen Hacıoğlu, "Öğrencilerin bir anda gelmeleri, kentteki 1000 TL'lik kirayı 2000 TL'ye çıkardı. Bu fırsatçılık" dedi.

Hacıoğlu, "Örneğin ben geçen yıl üniversite okumak için Kocaeli'ye geldim. 1000 TL kira bedeli olan bir ev tuttum, sözleşmem bitiyor ve 2 yıl daha yenilemek istiyorum. Ama ev sahibim yenilemiyor. Aksine, 'Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık' diyor. Çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor" diye konuştu.

"YURT ÜCRETLERİ AYLIK 2 BİN TL" Pandemiyle özel yurtların ayakta kalmakta zorlandığına da dikkat çeken Hacıoğlu, "Giderleri çok fazla. Bir öğrenci, 'ben Kocaeli'de yurtta kalacağım' derse aylık 2 bin TL ödemek zorunda. İki öğrenci birleşip ev tutsa yine aynı para. Şuanda Türkiye'de bir üniversite öğrencisinin aylık yaklaşık 5 bin TL gideri oluyor. İşçinin, memurun evlatlarına bu desteği sağlaması da maalesef çok zor" dedi.

"'KİRACIM ÇIKMASIN' DİYENLER RAKAMLARI YÜKSELTTİ" Kocaeli'de son 1 yılda kiraların yüzde 60 arttığını belirten Hacıoğlu, "Geçen yıllarda tam tersine gerileme vardı. Mülk sahipleri 1 yıl önce, 'kiracım çıkmasın ama her ay kiramı alayım' diyordu. 1 sene sonra biraz toparlanmaya başlayınca rakamlar da yükseldi" ifadelerini kullandı.

"DAİRELERİN SAHİBİ BİZ DEĞİLİZ" 'Emlakçılar piyasayı değiştirdi, fiyatları arttırdılar' algısının yanlış olduğunun da altını çizen Hacıoğlu, "Dairelerin sahipleri biz değiliz. Biz ilanı yüklüyoruz, mal sahibi ile sözleşme yapıyoruz. İnsanlar geliyor ve işlem yapıyoruz. 1 ay içinde yükselişler olunca mal sahibi de, 'dairemi kiraya vermekten vazgeçtim' diyor. Aynı zamanda şunu mal sahibi kendi de ilana veriyor. Öğrenci arayınca, 'emlak komisyon ücreti de vereceksiniz' diyor. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etsinler" diyerek sözlerini noktaladı.

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