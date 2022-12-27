Evcil hayvanlara çip taktırma süresi uzatılacak mı? (20 soruda evcil hayvanlara çip taktırma uygulaması)

6. SORU: Bugüne kadar kayıt altına alınan ev hayvanı sayısı nedir?

CEVAP: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2021’den bugüne kadar ülke genelinde 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 101 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.