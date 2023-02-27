Evin sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bina sağlamlık testi nasıl yapılır, başvuru ücretli mi?

Diyelim ki olumsuz bir karar çıktı buna mahkeme yoluyla başvurmak mümkün mü veya mahkeme yoluyla güçlendirme yapılabiliyor mu?

Benim 99 depreminde Yeşilyurt'ta somut davalarım oldu. Bilimsel olmayan yaklaşımlarla binamızın güçlendirilmesini ve testi istemeyenler oldu. İki malikle binanın riskli olduğunu güçlendirilmesi gerektiğini mahkeme kararıyla tespit ettirdik ve güçlendirme kararını aldık. Binanın güçlendirme ihtiyacı mahkeme kararıyla tespit edilmişse kat malikine gerek yok bir tek kişi bile istese o güçlendirme yapılabilir.