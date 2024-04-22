Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde"
İstanbul Küçükçekmece'de Kazakistan uyruklu Nurali Tamazov, evinde misafir olarak kaldığı arkadaşı İrfan Kapsızlar'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli cinayetin ardından Rusya'ya kaçıp ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını arayarak Kapsızlar'ı öldürdüğünü söyledi.
Kazakistan uyruklu Nurali Tamazov, deri ve kürk ticareti yapan İrfan Kapsızlar'dan yurt dışında satmak için ürün alıyordu.
İddiaya göre, bir süre konaklama problemi yaşayan Tamazov, yanlız yaşayan arkadaşı Kapsızlar'ın Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak kalmaya başladı.