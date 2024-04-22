Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde"

"CANİCE KATLEDİYOR"

İrfan Kapsızlar'ın aile dostu Erdinç Gündoğdu, arkadaşının canice katledildiğini ifade ederek "Göğsünde ve kollarının çeşitli bölümlerine bıçak saplanmış ve yüzü tanınmayacak bir şekilde. Olayı işledikten sonra sabaha karşı valizini alıp havalimanına gidiyor, havalimanından biletini alıp Moskova’ya uçuyor. Moskova’ya uçtuktan sonra oradan eski çalıştığı kargonun olduğu yerdeki oteli arıyor ve ‘ben İrfan’ı öldürdüm’ diyor. Oradan da işte ‘Haber edin İrfan’ın evine gidip baksınlar’ diye söylüyor. Polisler bu esnada oraya gitmişler. Çilingir çağırıyorlar kapıyı açıyorlar ve bu vahşetle karşı karşıya geliyorlar. Yani bizim istediğimiz katilin yakalanıp Türk adaletine teslim edilmesi." dedi.