Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde"

İstanbul Küçükçekmece'de Kazakistan uyruklu Nurali Tamazov, evinde misafir olarak kaldığı arkadaşı İrfan Kapsızlar'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli cinayetin ardından Rusya'ya kaçıp ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını arayarak Kapsızlar'ı öldürdüğünü söyledi.

Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde" - 1

Kazakistan uyruklu Nurali Tamazov, deri ve kürk ticareti yapan İrfan Kapsızlar'dan yurt dışında satmak için ürün alıyordu.

İddiaya göre, bir süre konaklama problemi yaşayan Tamazov, yanlız yaşayan arkadaşı Kapsızlar'ın Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak kalmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde" - 2

Yaklaşık 10 gün Kapsızlar'ın evinde kalan Tamazov, 16 Nisan Çarşamba günü geç saatlerde eve geldi.

Nurali Tamazov, yatak odasında bulunan 3 çocuk babası Kapsızlar'a bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Kapsızlar, olay yerinde hayatını kaybederken Tamazov da valizini alarak sabah erken saatlerde havalimanına gitti.

Havalimanından da Moskova'ya kaçtığı öne sürülen şüpheli, ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını telefonla arayarak Kapsızlar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde" - 3

Otel çalışanı telefon konuşmasının ardından durumu Kapsızlar'ın yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapının kilidini kırarak içeriye girdikten sonra Kapsızlar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Kapsızlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Kapsızlar'ın cenazesi Memleketi Tekirdağ'da defnedildi.

Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde" - 4

"CANİCE KATLEDİYOR"

İrfan Kapsızlar'ın aile dostu Erdinç Gündoğdu, arkadaşının canice katledildiğini ifade ederek "Göğsünde ve kollarının çeşitli bölümlerine bıçak saplanmış ve yüzü tanınmayacak bir şekilde. Olayı işledikten sonra sabaha karşı valizini alıp havalimanına gidiyor, havalimanından biletini alıp Moskova’ya uçuyor. Moskova’ya uçtuktan sonra oradan eski çalıştığı kargonun olduğu yerdeki oteli arıyor ve ‘ben İrfan’ı öldürdüm’ diyor. Oradan da işte ‘Haber edin İrfan’ın evine gidip baksınlar’ diye söylüyor. Polisler bu esnada oraya gitmişler. Çilingir çağırıyorlar kapıyı açıyorlar ve bu vahşetle karşı karşıya geliyorlar. Yani bizim istediğimiz katilin yakalanıp Türk adaletine teslim edilmesi." dedi.

Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde" - 5

"NEDEN YAPILDIĞINA AKIL SIR ERDİREMİYORUZ"

Kapsızlar'ın yeğeni Erkan Avcı ise “Ben içeri girdiğimde merhumun giriş kapısının arkasında yatılı bir şekilde olduğunu gördüm ama bana sadece yüzünü gösterdiler, bedenini göremedim. Vahşi bir şekilde katledildiğini gördüm, böyle bir ölümü hiç kimsenin haketttiğine inanmıyorum. Olayın yatak odasında olduğunu tahmin ediyorum, kanın en büyük bölümü yatağın üstündeydi. Duvarlarda kan izleri gördüm. Olayın neden yapıldığına akıl sır erdiremiyoruz" dedi.

Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde" - 6

"BUNU YAPAN BİR İNSAN OLAMAZ"

Kapsızlar'ın abisi Süleyman Kapsızlar, “Evinde ölü bulundu. Saat gece 21.30’da bize haber geldi, ölmüş diye. Gittik, gördük. Ço kötüydü. Bunu yapan bir insan olamaz, gerçekten anlatılacak gibi değil. Kazakistan’lı olduğunu öğrendik. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz." dedi.

Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını katledip Rusya'ya kaçtı: "Yüzü tanınmayacak halde" - 7
DAHA FAZLA GÖSTER