Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti. Söz konusu krediler hakkında geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." açıklamasını yaptı. İşte, yeni evleneceklere faizsiz kredinin ayrıntıları...