Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi ne zaman verilecek?
Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." demişti. Tüm gözler şimdi söz konusu faizsiz kredi imkanının başlama tarihi ve başvuru şartlarında. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti. Söz konusu krediler hakkında geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." açıklamasını yaptı. İşte, yeni evleneceklere faizsiz kredinin ayrıntıları...