Evlilik kredisi başvurusu ne zaman? Yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira kredi
Yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi bir süredir gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden bu yana kamuoyunun beklenti içinde olduğu faizsiz evlilik kredisinin ayrıntıları, yeni evlenecek çiftler tarafından araştırılıyor. Peki, evlilik kredisi başvurusu ne zaman? Faizsiz evlilik kredisine kimler başvurabilir?
Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek kişilere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi gündemde yer alıyor. Konuya dair son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. İşte, faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi hakkında son bilgiler...