Evlilik kredisi ne zaman verilecek, Meclis'ten geçti mi? (Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi)

Evlilik kredisi için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Meclis'e sunulan faizsiz evlilik kredisi teklifinin ardından, teklifin Meclis'ten geçip geçmediği merak ediliyor. Yeni evlenecek çiftlere 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL kredi içi ayrıntılar netleşmeye başladı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, Meclis'ten geçti mi?



EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?



Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.



Meclis’te bu hafta çalışmalar 14 Kasım Salı günü başlayacak. Salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul görüşmelerinde Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.



AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN UYARI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Bankası adı altında sahte "evlilik kredisi" vaatlerine karşı uyardı.



Bakanlık, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesini belirtti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik kredisi vaadine karşı uyardı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında, "evlilik kredisi" vaadiyle sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yaparak para topladığı belirtildi.



Bakanlığın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışında, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.



EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?



Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçladıklarını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Ülkemizin ürettiği doğal gaz, petrol ve maden gelirlerinden ayrılacak kaynakla, Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması önemli bir adım olacaktır. Aileyi güçlendirecek farklı projelerin de sisteme katılmasıyla kapsam daha da genişleyecektir." ifadelerini kullandı.



Kredilerin ilk evliliğini yapanlara mı verileceğine yönelik soruya Usta, şöyle yanıt verdi:



"İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."



Birinci hedeflerinin, pilot illerde evlilik noktasında ihtiyacı olan gençlere maddi destek vermek olduğunu kaydeden Usta, fonun kaynakları arttıkça gençlerin girişimlerine ve gelişimlerine destek vermeyi amaçladıklarını vurguladı.



Uygulamanın başlayacağı Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini bildiren Usta, gerekli görülürse depremden etkilenen diğer bölgelerin de buna dahil edilebileceğini açıkladı.



Güncellemelerin yaş için de geçerli olduğunu kaydeden Usta, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." diye konuştu.



Usta, "150 bin liralık kredi enflasyon oranında güncellenebilir mi?" sorusuna, "Evet, bunların hepsi Fon'un yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca Fon'a nakdi bağışlar da kabul edilebilecek. Fon'un, yine vergiler, harçlar noktasında istisnaları da mevcut." karşılığını verdi.



FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.



Buna göre, yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.



Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.