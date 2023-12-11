Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı | "Şampiyonlar ligi" soruşturması
Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor. Bu isimlerden biri olan ve şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk, yayımladığı yeni videoda aylık kazancını açıkladı. Öztürk, bir internet alış veriş sitesine ait verileri paylaştı. Öztürk, kazancını paylaşırken ödediği vergiyi açıklamadı. Öztürk, bir önceki paylaşımlarında iş yapamaz hale geldiğini ileri sürerek ağlamıştı. Daha sonra yine ürün reklamı yapmaya başlayan Öztürk, ABD'de 10'a yakın eve sahip.
Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketlerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyum atandı.