Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı | "Şampiyonlar ligi" soruşturması

"İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. Influncer'lar para kazanıyor, başka insanlar ne yapıyor bilemem. Ben bir influncer olarak para kazanıyorum." diyen Eylül Öztürk paylaştığı bir diğer grafikte bir ay içerinde hem markalardan, hem linklerden bir ay içerisinde 384 bin 815 TL kazandığını belirtti.