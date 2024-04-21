Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı

İstabul Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü demir bariyerleri çarparak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralanırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı - 1

Eyüpsultan'da Hasdal-Okmeydani Bağlantı Yolu’nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerleri aşarak ağaçlık alana savruldu. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Bilal Demir ise camdan fırlayarak ağır yaralandı.

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Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı - 2

Kaza, saat 02.20 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu’nda meydana geldi.

Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı - 3

Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü Bilal Demir (21), direksiyon hakimiyetini kaybedince önce demir bariyerlere çarptı, ardından da yol kenarındaki ağaçlık alana yuvarlandı.

Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı - 4

Feci kazada otomobil sürücüsü camdan ağaçlık alana savruldu, otomobil ise taklalar atarak adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı - 5

Sağlık ekipleri ağaçlık alana uçan sürücü Demir’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri araçta başka birinin bulunma ihtimalini göz önüne alarak çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.

Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı - 6

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan Demir’in ailesi ve yakınları olay yerine koştu. Demir’in kaza yaptığı aracı gören yakınları sinir krizi geçirerek göz yaşı döktü. Yaşanan kazada hastaneye kaldırılan Demir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı - 7

kazada hurdaya dönen otomobil, vinç yardımıyla ağaçlık alandan çıkarıldı.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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