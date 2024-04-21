Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı

Feci kazada otomobil sürücüsü camdan ağaçlık alana savruldu, otomobil ise taklalar atarak adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.