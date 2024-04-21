Eyüpsultan’da bariyerleri aşan otomobil ağaca çarptı: 1 kişi ağır yaralandı
İstabul Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü demir bariyerleri çarparak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle camdan ağaçlık alana fırlayan sürücü ağır yaralanırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Eyüpsultan'da Hasdal-Okmeydani Bağlantı Yolu’nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerleri aşarak ağaçlık alana savruldu. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Bilal Demir ise camdan fırlayarak ağır yaralandı.