Bodrum'a 200 milyon sterlinlik yat demir attı: Deniz dibini gören odaları var

Katar kraliyet ailesinin 200 milyon sterlin değerindeki “Katara” isimli yatı, Bodrum’a demirledi. Yatta, spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, sauna ve jakuzi bulunuyor. Ayrıca, deniz dibini gören odalar ve denizaltı da yatın özellikleri arasında...

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İHA 28.08.2020 - 19:57

2010 yılında Almanya’da inşa edilen 124 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki süper yat “Katara”, gece saatlerinde Bodrum’a geldi.

Üzerinde bir helikopter bulunan Katar bayraklı yat, yeni limana demirledi.

Fiyatının 200 milyon sterlin olduğu öğrenilen “Katara”, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Güvertesi tik ağacından yapılan “Katara”, alüminyum üst yapıya sahip çelik bir gövdeye sahip. Saatte 20 knot hıza ulaşabilen yat, 95 mürettebatla 34 kişiyi ağırlayabiliyor.

Yatın mevcut Katar Emiri Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani'ye veya Katara Hospitality Group başkanı Şeyh Nawaf bin Jassim Bin Jabor Al-Thani'ye ait olduğu bildirilirken, süper yatın ilçeden ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.

''DENİZİN DİBİNİ GÖREN ODALARI BİLE VAR'' Üzerinde helikopter pisti bulunan yatta spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, sauna ve jakuzi bulunuyor. 2 jetski, araç otoparkı ile bir motor yat da yatın içerisinde bulunanlardan bazıları. Deniz dibini gören odalar ve denizaltı da yatın özellikleri arasında

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