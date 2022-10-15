Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı

22 yaşındaki Rahman Özçelik'in hikayesini ise acılı baba Yusuf Özçelik anlattı. Rahman Özçelik'in Suriye'de askerlik yapan ağabeyi gibi asker olmak istediğini söyleyen baba Özçelik, "TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı" dedi.

FOTOĞRAF: RAHMAN ÖZÇELİK (SAĞDA)