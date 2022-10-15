Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı

Bartın'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden madencilerden geriye yürek burkan hikayeler kaldı. Kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mehmet Kara'nın facianın olduğu gün izinli olduğu ancak arkadaşının yerine işe gittiği öğrenildi.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 1

Bartın'da son yılların en büyük maden kazalarından biri meydana geldi.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 2

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 41 işçi yaşamını yitirdi.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 3

Faciada hayatı kaybeden işçilerden geriye acılı aileler ve yürek burkan hikayeleri kaldı.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 4

42 yaşındaki Mehmet Kara... Mehmet Kara, facianın yaşandığı gün madende olmaması gerekirken, saatler önce işe gidemeyen başka bir arkadaşının yerine mesaiye çağrıldı. Bu onun son vardiyası oldu. Geride çocukluk aşkı bir eş ve 2 evlat kaldı.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 5

Patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Yasin Çelik'in ise geçen yıl sosyal medya hesabından "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı öğrenildi.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 6

Madenci İzzet Ak (42) 10 yıldır madende çalışıyordu, kardeşi Soner Ak (35) ise 4 yıldır... 3 çocuk sahibi olan iki kardeşten Soner Ak hayatını kaybederken, İzzet Ak ise yaralandı. İzzet Ak'ın tedavisi, sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

FOTOĞRAF (SONER AK)

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 7

Madencilerden Aziz Köse 28 yaşındaydı. 4 yıldır maden ocağında çalışan Aziz Köse 5 gün önce baba olmuştu. İki günlük iznin ardından yeniden madene inen Köse faciada hayatını kaybetti. Aziz Köse’den geriye çocuğunu ilk kez kucağına aldığı bu fotoğraf karesi kaldı.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 8

22 yaşındaki Rahman Özçelik'in hikayesini ise acılı baba Yusuf Özçelik anlattı. Rahman Özçelik'in Suriye'de askerlik yapan ağabeyi gibi asker olmak istediğini söyleyen baba Özçelik, "TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı" dedi.

FOTOĞRAF: RAHMAN ÖZÇELİK (SAĞDA)

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 9

BALIK TUTUP ARKADAŞLARI İÇİN İŞ YERİNE GETİRMİŞ

Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Murat Ergin (37) ve 3 çocuk babası Deniz Baykal (38), toprağa verildi. Aynı köyden olan Ergin ve Baykal için Kurucaşile Aliağa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 10

Murat Ergin'in 2015 yılında, Deniz Baykal'ın 2009'da maden ocağında işbaşı yaptığı öğrenildi.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 11

Kurucaşile ilçesinde, patlamanın yaşandığı 16.00- 24.00 vardiyasına gitmeden önce, amatör balıkçılık yapan Murat Ergin'in, denize açılarak 6 kilo istavrit yakaladığı, mesai sonrası arkadaşlarıyla yemek için iş yerine götürdüğü öğrenildi.

Facia arkadaşının yerine gittiği mesaide yakaladı - 12

Ergin'in sosyal medya hesabında ise balıkçılık yaptığı görüntüler ile madenci arkadaşlarıyla videolarının olduğu görüldü.

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