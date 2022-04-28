Faciaya kılpayı: 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç alev alev yandı

Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden sürücü aracı kenara çekerek ailesiyle dışarı çıktı.

Haberler - DHA 28.04.2022 - 04:32

Faciaya kılpayı: 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç alev alev yandı - 1

Küçükçekmece'de içerisinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken alev alarak yandı. Otomobilin içerisindeki aile son anda çıkarken, alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Faciaya kılpayı: 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç alev alev yandı - 2

Olay, TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İbrahim Kalaycı'nın kullandığı 34 MD 2433 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı.

Faciaya kılpayı: 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç alev alev yandı - 3

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de yolu kapatarak önlem aldı.

Faciaya kılpayı: 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç alev alev yandı - 4

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil  kullanılamaz hale geldi.

Faciaya kılpayı: 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç alev alev yandı - 5

Otomobilin sürücüsü İbrahim Kalaycı, "Yolda ilerliyordum. Otomobil ön taraftan alev aldı. Hemen sağa çektim. Otomobilde 3 bebek vardı, 8 kişiydik. Sonra ailemi eve gönderdim" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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