Faciaya kılpayı: 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç alev alev yandı

Olay, TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İbrahim Kalaycı'nın kullandığı 34 MD 2433 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı.