Falaka davasında 1,5 yıla inen cezaya avukattan itiraz

Kayseri’de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntülerini çeken kargocu Erkan T.’ye yeniden yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay 22 günlük hapis cezasına itiraz edildi. Erkan T.’nin avukatı, davaya ilişkin delillerin hukuka aykırı olduğunu savunarak, davanın zaman aşımına uğradığını söyledi.

Falaka davasında 1,5 yıla inen cezaya avukattan itiraz - 1

Kayseri’deki falaka davasında sandığın 1,5 yıla inen cezasına, avukatı tarafından itiraz edildi.

Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, Erkan T.’nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi.

Erkan T.’nin, falakaya yatırdığı kadınlardan ‘güzel’ dediklerine 500 TL, ‘çirkin’ dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü.

Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Falaka davasında 1,5 yıla inen cezaya avukattan itiraz - 2

KAMU DAVASINDAN BERAAT

Erkan T. hakkında eşi H.T.’ye eylemleri nedeniyle eşe karşı eziyet çektirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, müstehcenlik suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Davanın geçen yıl nisan ayında görülen 3’üncü duruşmasına sanık Erkan T., müstehcenlik suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, eşe karşı eziyet suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.
Falaka davasında 1,5 yıla inen cezaya avukattan itiraz - 3

CEZASINDA İNDİRİMA GİDİLDİ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, bozma kararı verdi.

Bozma kararı sonrası Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılaması yapılan Erkan T. duruşmaya katılmazken, avukatı Bozkurt salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Erkan T.’yi, müstehcenlik suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Falaka davasında 1,5 yıla inen cezaya avukattan itiraz - 4

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Erkan T.’nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz edip, dosyayı nöbetçi ağır ceza mahkemesine taşıdı.

Bozkurt, itiraz dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı elde edildiğini ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürüp, müvekkilinin anayasal haklarının zedelendiği gerekçesiyle ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.
Falaka davasında 1,5 yıla inen cezaya avukattan itiraz - 5

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi avukat Bozkurt’un itirazını değerlendirerek, dosyada inceleme yapacak.

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