Fatih Camii saldırganı tutuklandı: Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
İstabul Fatih Camisi İmamı ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Saldırgan Ömer Salgın ifadesinde ticaretle uğraştığını, aylık ortalama 500 bin lira geliri olduğunu öne sürdü. Saldırgan, ifadesinde eşiyle problemi olduğunu ve bu nedenle çok bunaldığını iddia ederek "Camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum." dedi.
Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında Fatih Camisi’nde meydana geldi. Cami içerisinde Ömer Salgın isimli kişi, slogan atmaya başladı. Kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan saldırgana içeride polis ve vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı.
Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: İmam ve talebesi yaralandı