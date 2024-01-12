Fatih Camisi imamı saldırı anını anlattı: Bir anda içeriye daldı, direkt olarak üzerime yürüdü
İstanbul Fatih Camisi’nde uğradığı saldırıda yaralanan cami imamı Galip Usta, yaşadıklarını anlattı. Saldırganın bir anda içeriye girerek, direkt olarak üzerine yürüdüğünü anlatan Usta, “‘Bir şey diyeceğim hoca.’ dedi. O arada bıçağı geçirdi. Ciddi bir yaraydı. ‘Yarım santim daha girse götürürdü’ diyorlar. Büyük bir şey atlattık.” şeklinde konuştu.
Fatih Camisi’ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Galip Usta, üç yerinden yara aldığını belirterek, “Ciddi bir yaraydı. ‘Yarım santim daha girse götürürdü’ diyorlar. Büyük bir şey atlattık.” dedi.
Usta’nın, 8 Ocak Pazartesi günü camide meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.Yoğun bakımda kaldığı iki günün ardından 10 Ocak’ta normal servise alınan Usta'nın sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği belirtiliyor.