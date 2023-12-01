Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışmaları kapsamında askı halatlarının değiştirilmesi işlemi devam ediyor. Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Yapım Kontrol Şefi Zafer Ocakhanoğlu, "İşin tamamıyla bitimi 2024'ün sonunda olacak" dedi. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında başlanılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemi tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunmuştu.