Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi

Çalışmalar hakkında bilgi veren Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Yapım Kontrol Şefi Zafer Ocakhanoğlu, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde askı halatı değiştirilme çalışmalarına 2023 yılında başladık. Şu anda montajda 120 çiftin 112 'si tamamlandı. 8 çift halatın da bu senenin sonunda tamamlanması planlanıyor. İşin tamamıyla bitimi 2024'ün sonunda olacak. Çalışmalar hem gece hem gündüz devam etmekte. Ama trafiği sıkıntıya sokacak çalışmaları gece 00.00 ile 05.30 arasında tel şerit daraltma yaparak çözüyoruz. Çalışmalar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 120 personel ile devam etmekte" dedi.