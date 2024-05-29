Fatih Terim de Seçil Erzan davasında: Şikayetçi oldu
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasına Fatih Terim de müdahil oldu. Teknik adamın şikayetçi olduktan sonra müşteki olarak olarak dava dosyasına giren ifadesinde ise "İyi niyetim suistimal edildi." dediği de kayıtlara geçti
Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında yeni bir gelişme yaşandı.