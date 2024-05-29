Fatih Terim de Seçil Erzan davasında: Şikayetçi oldu

İFADESİ İDDİANAMEYE GİRDİ

Müşteki Fatih Terim’in ifadesine yer verilen iddianamede, teknik adamın "Ben uzun yıllardır teknik direktörlük yaptım. Son bir yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. 11 yıldır bankanın müşterisiyim. Hayatımda hiçbir zaman bankanın Florya ve Levent şubelerine gitmedim. Paraya ihtiyacım olduğunda yakınlarımdan ve aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime geldiğinde de belgelere imza atmışlığım olmuştu. Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan ilgim yoktur. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiçbir zaman para vermedim. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım ile mesajlaştım. Seçil Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim’in başka bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim ama 3 milyon dolar hala gönderilmedi. Bu paramı bana hala vermedikleri için Rüya Hanım’dan şikayetçiyim. Bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve işlemlerimde usulsüzlük yapan banka çalışanlarından şikayetçiyim." dediği öğrenildi.