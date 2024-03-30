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Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı

İstanbul Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş adamı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasbedildi. Parayı alarak kaçan 5 şüpheli özel harekât polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı. İş adamına gasp güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı - 1

Fatih'te 16 Mart Cumartesi saat 14.30 sıralarında bankadan para çeken iş adamı M.A.Y. (47), otoparkta bıraktığı otomobilini almak isterken, motosikletle gelen iki şüphelinin saldırısına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı - 2

Şüpheliler silahla tehdit ederek iş adamının 110 bin dolarını gasbederek olay yerinden kaçtı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Görüntülerde otomobiline binmeye hazırlanan M.A.Y.'nin yanına yaklaşan iki kişinin, bir süre mücadele ettikten sonra paraları alarak kaçtıkları görüldü.

Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı - 3

İSTANBUL VE SAKARYA'DA OPERASYON YAPILDI

Polis önce şüphelilerin kaçtığı motosikletin plakasını tespit etti. Motosikletin, 27 Aralık 2023 tarihinde Eyüpsultan'da çalındığı belirlenirken şüphelilerin de kimlikleri tespit edildi.

İncelemeler sonucunda, Özel harekât polislerinin de katılımıyla İstanbul ve Sakarya'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı - 4

Operasyonda; şüpheliler Zeynel A.B. (22), Orhan B. (33), Fuat T. (23), Yunus E.T. (22), Merve T. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 milimetre tabanca ele geçirildi.

Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı - 5

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zeynel A.B., Fuat T., Yunus E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı - 6
Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı - 7
Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı - 8
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