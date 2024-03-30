Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı
İstanbul Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş adamı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasbedildi. Parayı alarak kaçan 5 şüpheli özel harekât polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı. İş adamına gasp güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih'te 16 Mart Cumartesi saat 14.30 sıralarında bankadan para çeken iş adamı M.A.Y. (47), otoparkta bıraktığı otomobilini almak isterken, motosikletle gelen iki şüphelinin saldırısına uğradı.