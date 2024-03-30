Fatih'te iş insanına saldırı: 110 bin dolarla kaçan gaspçılar yakalandı

Şüpheliler silahla tehdit ederek iş adamının 110 bin dolarını gasbederek olay yerinden kaçtı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Görüntülerde otomobiline binmeye hazırlanan M.A.Y.'nin yanına yaklaşan iki kişinin, bir süre mücadele ettikten sonra paraları alarak kaçtıkları görüldü.