Felaketin boyutları gece ortaya çıktı

Türkiye'nin alevlerle mücadelesi 2 gündür sürüyor. Tarihinin en büyük yangınlarından birini yaşayan Antalya'nın ardından yurdun birçok noktasında gece gündüz demeden alevlerle mücadele başladı. Dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve yüzlerce evi küle çeviren felaketin boyutu karanlıkta bir kez daha ortaya çıktı.
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Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 10:15
Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
MERSİN
46 saattir alevlerle mücadele sürüyor.
6 kentteki 20 noktada yangınlar devam ediyor.
Yangılara yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 20 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.
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