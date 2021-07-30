Felaketin boyutları gece ortaya çıktı

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

6 kentteki 20 noktada yangınlar devam ediyor.

Yangılara yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 20 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.