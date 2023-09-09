Felçi hastaya balkonda dayak
Şanlıurfa’da felçi hasta, yatağını kirlettiği gerekçesiyle dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler üzerine, hastaya şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı. Valilik, hastanın koruma altına alındığını açıkladı.
Şanlıurfa’da felçi hasta, bir evin balkonunda dövüldü.Olay, Akpıyar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Felçli olduğu belirtilen kişi, yatağını kirlettiği gerekçesiyle yakını olan erkek tarafından hakaret edildikten sonra yüzüne tokat atılarak, ayağından çekilerek balkondan içeriye götürüldü.