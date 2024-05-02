Tacizi engellerken tacizci diye canice öldürülmüştü: Sanıklara iyi hal indirimi uygulandı
Diyarbakır’da kız çocuğu G.S.’nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp dövülen, yaralı halde sokaklarda gezdirilip yaşamını yitiren ancak yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan’ın ölümüne davada sanıkların cezası belli oldu. İkisi tutuklu, 6 sanık 10 ile 25 yıl arasında ceza aldı ve birine iyi hal indirimi uygulandı. Ergün'ün ailesi kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.
Diyarbakır’da kız çocuğunun fotoğrafını çektiği gerekçesiyle bıçaklanıp dövülen, ardından da yaralı halde sokaklarda gezdirilen ve yaşamını yitiren Ergün Arslan’ın ölümüne ilişkin dava karar duruşması görüldü.
Duruşmaya tutuklu sanıklar Süleyman D. ile Baran Eren ve tutuksuz sanık Efe Hamza T. katıldı, diğer sanıklar Halil İbrahim P., Mehmet M. ve Süleyman B. ise yer almadı.
Mahkeme, 6 sanığın da cinayet suçunu işledikleri yönünde mahkemede tam bir vicdani kanaat olduğunu belirterek tutuklu sanıklardan Baran Eren ile Süleyman D.’yi müebbet hapisle cezalandırdı. Ardından Baran Eren’in cezasını iyi hal indirimini düzenleyen 62’nci madde uyarınca 25 yıla indirdi.