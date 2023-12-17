Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlamalarla haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenlerinin taşınır, taşınmaz mal varlıklarına el konulmuştu. Sosyal medyanın "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan Dilan Polat ve birçok fenomene ait güzellik salonu, hamburgerci, eğlence mekanı gibi varlıkların hızla satılması için çalışma başlatıldı.

Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü - 1

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan birçok fenormen hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü - 2

MAL VARLIKLARININ SATIŞI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Arka arkaya yapılan operasyonlarla suç örgütleri çökertilirken, fenomenlerin taşınır taşınmaz bütün mal varlıklarına ise el konuldu.

Sabah gazetesinin haberine göre ilgili bakanlıklar, el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastı.

Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü - 3

El konulan çok sayıda güzellik salonundan eğlence mekanına, lokantadan hamburgerci kadar iş yeri devlet denetimine geçmiş oldu.

El konulan iş yerleri, "Devlet güzellik salonu, çay bahçesi, eğlence mekanı mı işletecek? Kayyum atansa da buraların yönetimini devlet yapamaz" tartışmalarını doğurdu. 

Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü - 4

AK Parti ve ilgili bakanlıklar tartışmayı ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

İlgili bakanlıklar ve yöneticilerin toplantılarında, el konulan mal varlıklarından güzellik salonları, eğlence merkezleri gibi mekanların hemen satışının önünü açmaya yönelik formüller üzerinde duruldu.

Öncelikli olarak mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağına bakılıp, TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse 'hızlı satış' hayata geçirilecek.

Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü - 5

PARALAR HESAPTA TUTULACAK

Mevzuat gereği hızlı satış imkanı bulunmuyorsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek.

Güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri 'özellik arz eden yerler' başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak yasal bir düzenleme yapılacak.

TMSF şu anda kayyum atanan şirketleri belli koşullarla tasfiye edebiliyor ya da satabiliyor. Buradan elde edilen gelir ise kişilerin aklanması durumunda iadesi için bir hespata tutuluyor. 

Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü - 6
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