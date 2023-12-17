Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü
Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlamalarla haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenlerinin taşınır, taşınmaz mal varlıklarına el konulmuştu. Sosyal medyanın "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan Dilan Polat ve birçok fenomene ait güzellik salonu, hamburgerci, eğlence mekanı gibi varlıkların hızla satılması için çalışma başlatıldı.
Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan birçok fenormen hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.