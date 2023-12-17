Fenomenlerin mal varlıklarına satış formülü

PARALAR HESAPTA TUTULACAK

Mevzuat gereği hızlı satış imkanı bulunmuyorsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek.



Güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri 'özellik arz eden yerler' başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak yasal bir düzenleme yapılacak.

TMSF şu anda kayyum atanan şirketleri belli koşullarla tasfiye edebiliyor ya da satabiliyor. Buradan elde edilen gelir ise kişilerin aklanması durumunda iadesi için bir hespata tutuluyor.