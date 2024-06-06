Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Mahkeme sonrası fenomen muhtar adayı Aydın Battal ve avukatı, adliye binası önünde açıklama yaptı.

Battal burada yaptığı açıklamada, “Şüpheli şahısların yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Bunun yanı sıra benim gibi sesi çıkmayan bir sürü kişiyi aynı yöntemle dolandırmışlar. Beni dolandırmak da nedir ya ben sizin için mi çalıştım? Paran yoksa neden benim koyunlarımı aldın diye soruyorum. Adam da bana, ‘Parasız adam ticaret yapmasın mı’ diyor. Yani resmen, ‘Seni dolandırmayayım mı?’ diyor.” ifadelerini kullandı.