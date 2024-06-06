Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Kırşehir’de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına yazdığı sitem dolu şiirle sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal, dolandırıcıların hedefi oldu. Battal’ı dolandırdığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde çoban Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 300 haneli köyünden muhtar adayı oldu.
4 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde Battal, 29 oyla son sırada yer aldı.
Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini belirterek sitemli bir şiir yazıp, seslendirdi.
Battal'ın şiiri seslendirdiği video, sosyal medyada gündem oldu.
Şiir günlerce konuşulurken, Aydın Battal bir televizyon dizisinde rol aldı.