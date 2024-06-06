Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir’de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına yazdığı sitem dolu şiirle sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal, dolandırıcıların hedefi oldu. Battal’ı dolandırdığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - 1

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde çoban Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 300 haneli köyünden muhtar adayı oldu.

4 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde Battal, 29 oyla son sırada yer aldı.

Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini belirterek sitemli bir şiir yazıp, seslendirdi.

Battal'ın şiiri seslendirdiği video, sosyal medyada gündem oldu.

Şiir günlerce konuşulurken, Aydın Battal bir televizyon dizisinde rol aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - 2

Dizi çekimleri sürerken, 23 Mayıs’ta Battal’ı arayan kimliği belirsiz kişiler bir hayır kurumu için adaklık koyun ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine köye gelen 2 kişiye Battal 7 koyun verdi.

Parasını alamayınca dolandırıldığını anlayan Aydın Battal’ın şikayetiyle şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - 3

Emre Canbaz ve Mustafa Barlaz olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Akpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonla yakalanıp, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - 5

Mahkeme sonrası fenomen muhtar adayı Aydın Battal ve avukatı, adliye binası önünde açıklama yaptı.

Battal burada yaptığı açıklamada, “Şüpheli şahısların yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Bunun yanı sıra benim gibi sesi çıkmayan bir sürü kişiyi aynı yöntemle dolandırmışlar. Beni dolandırmak da nedir ya ben sizin için mi çalıştım? Paran yoksa neden benim koyunlarımı aldın diye soruyorum. Adam da bana, ‘Parasız adam ticaret yapmasın mı’ diyor. Yani resmen, ‘Seni dolandırmayayım mı?’ diyor.” ifadelerini kullandı.
Fenomen muhtar adayı Aydın Battal’ı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - 6

DOLANDIRICILARA ŞİİR YAZDI

Dolandırıcılara yazdığı sitem dolu şiiri, Kırşehir Adliyesi binasının önünde okuyan Aydın Battal, şu ifadeleri okudu:

“Oscarlık tiyatro oynadın bana, 40 yıl enkazı kaldı Aydın’a, öbür cihanda da gelme yanıma, Allah gelsin senin önünden beri, Azrail kapını ansızın çalsın, Allah gelsin senin önünden beri, hayatın ömrün yarıda kalsın, Allah gelsin senin önünden beri, bazı insan vardır hiç memnun olmaz, aklının içinde kendini bulmaz, avrat boşar yemin içer sözünde durmaz, Allah gelsin onun önünden beri, çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum, lan niye dedim sorumu sordum, Allah gelsin senin önünden beri.”

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