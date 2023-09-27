Fethiye'de bir teknede yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle söndürüldü.

Fethiye'de bir teknede yangın çıktı - 1

Karagözler Mahallesi Yarımada mevkisinde kıyıya bağlı teknede, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fethiye'de bir teknede yangın çıktı - 2

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fethiye'de bir teknede yangın çıktı - 3

Hızla yayılan alevler ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.


Fethiye'de bir teknede yangın çıktı - 4

Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Fethiye'de bir teknede yangın çıktı - 5
Fethiye'de bir teknede yangın çıktı - 6
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