Fethiye'de deniz 10 metre çekildi

Su çekilmelerinin depremle ilgisi olmadığını, depremi öngörecek bir doğa olayının bulunmadığını vurgulayan Önsoy, şunları kaydetti:



"Hava basıncı farkı nedeniyle su bazen açığa doğru hareket ettiği için böyle bir çekilme ya da tam aksi durumda yükselme yaşanıyor. Kış dönemlerinde bu etkiler daha da fazla görülüyor. Suyun azalması özellikle sığ sahillerde daha uzun mesafede çekilmiş gibi görünüyor. Su çekilmelerinin doğal olduğunu biliyoruz ve her yıl bu olayı gözlemliyoruz. Bu olayların depremle bir ilgisi yok. Depremle ilgili olan tek deniz hareketi tsunami. Bölgedeki deniz suyu çekilmeleri birkaç gün içinde düzelecektir."