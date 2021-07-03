Fethiye'de tur teknesi battı

Fethiye'de bir tur teknesi kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Yolcuların büyük bölümü kıyıya yüzerek kurtuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

DHA 03.07.2021 - 17:31

Fethiye'de tur teknesi battı - 1
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fethiye'de tur teknesi battı - 2
Günübirlik tur düzenleyen bir tekne, Ölüdeniz kıyısına 15 metre kala su alarak battı.
Fethiye'de tur teknesi battı - 3
Teknedekilerin büyük bölümü yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı.
Fethiye'de tur teknesi battı - 4
Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Fethiye'de tur teknesi battı - 5

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