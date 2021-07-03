Fethiye'de tur teknesi battı

Fethiye'de bir tur teknesi kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Yolcuların büyük bölümü kıyıya yüzerek kurtuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Günübirlik tur düzenleyen bir tekne, Ölüdeniz kıyısına 15 metre kala su alarak battı. Teknedekilerin büyük bölümü yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.