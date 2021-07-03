Fethiye'de tur teknesi battı

Günübirlik tur düzenleyen bir tekne, Ölüdeniz kıyısına 15 metre kala su alarak battı.

Teknedekilerin büyük bölümü yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.