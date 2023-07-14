FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti.
AA muhabiri, seçilmiş hükümete karşı 7 yıl önce silaha sarılan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandığını derledi.