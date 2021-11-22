FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi

Antalya’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan FETÖ’ye ait 3 katlı yurt binası, madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Durumdan rahatsız olan mahalle halkı ise “Çocuklarım çok korkuyor. Korkuyorum. Ben çöp atmaya gidemiyorum” diyerek önlem alınmasını istedi.

Haberler - İHA 22.11.2021 - 16:04 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 16:07

FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 1

’da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kapatılan Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yurt madde bağımlılarının ve bimekan şahısların meskeni haline geldi.

FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 2

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı yurdun içerisinde bulunan malzemeler ise hırsızlar tarafından adeta yağmalandı.

FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 3

Yurdun bahçe kısmında bulunan çatının bazı demir direkleri hırsızlar tarafından kesilince çatı yarıya kadar yattı. Yıkılması an meselesi olan çatı büyük tehlike saçarken, yurdun odaları ise madde bağımlısı şahıslar tarafından yurdun içerisinde bulunan kapı ve yataklar ile perdelenerek yaşam alanı haline getirildi.

FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 4

Yurt içerisinde çok sayıda şırınganın bulunduğu görüldü. Önlem alınarak yurdun tamamen kapatılmasını isteyen mahalle sakinleri, korku içerisinde yaşadıklarını belirttiler.

FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 5

"ÇÖP ATMAYA GİDEMİYORUM"

Yurda her gün girip çıkanların olduğunu belirten Filiz Tutun, “Madde kullananlar giriyor, her türlü insan giriyor. Alkol kullananlar da var. Geçende birisi benim balkonumda uyumuş. Çocuklarım çok korkuyor. Yemek istiyorlar. Tamam ben veriyorum. Markete gidiyorum, o sırada çocuklarıma zarar verebilirler. Bunun önüne geçemiyoruz. Başvurularımıza cevap veren olmadı. Güzelim şehrin ortasında böyle bir şey olmaması lazım. Korkuyorum. Ben çöp atmaya gidemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 6

"GELEN ÇALDI, GİDEN ÇALDI"

Turan Kınacı ise, “Burası çok güzel bir yerdi. FETÖ’nün yurduydu. Kapatılınca daha farklı değerlendirilebilirdi. Gelen çaldı, giden çaldı. Hiçbir şey bırakmadılar. Pencerede demirlere varana kadar çalındı. Tinercilerin ve madde kullananların merkezi oldu. Bisiklet çalanlar buraya geliyor. Biz karışamıyoruz” dedi.

FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 7
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 8
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 9
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 10
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 11
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 12
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 13
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 14
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 15
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 16
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 17
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 18
FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi - 19

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