FETÖ’nün metruk yurdu mahalleliyi isyan ettirdi

"ÇÖP ATMAYA GİDEMİYORUM"

Yurda her gün girip çıkanların olduğunu belirten Filiz Tutun, “Madde kullananlar giriyor, her türlü insan giriyor. Alkol kullananlar da var. Geçende birisi benim balkonumda uyumuş. Çocuklarım çok korkuyor. Yemek istiyorlar. Tamam ben veriyorum. Markete gidiyorum, o sırada çocuklarıma zarar verebilirler. Bunun önüne geçemiyoruz. Başvurularımıza cevap veren olmadı. Güzelim şehrin ortasında böyle bir şey olmaması lazım. Korkuyorum. Ben çöp atmaya gidemiyorum" diyerek tepki gösterdi.