Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı
Yerel lezzetleri yeniden hatırlatarak Türk mutfağının özünü koruma misyonunu üstlenen Filiz, her bir yemeğin kişisel hikayeler ve anılarla nasıl zenginleştiğini anlattığı yeni kampanyası #BuYemekSeninHikayen kapsamında, basın mensupları ve içerik üreticilerine Urla’da gastronomik bir deneyim yaşattı.
50 yıllık deneyimi, geniş ürün yelpazesi ve kaliteye olan bağlılığı ile tüketicilere Türk mutfağı yolculuğunda ilham veren Filiz, “#BuYemekSeninHikayen” mottosuyla yola çıktığı yeni iletişim kampanyası kapsamında, 30-31 Mayıs’ta basın mensupları ve içerik üreticilerini Ege mutfağını yansıtan bir etkinlikle Urla’da misafir etti.
Her yemeğin sadece damak tadından ibaret olmadığını, aynı zamanda bir hikaye taşıdığını vurgulayan Filiz, Ege’ye özgü malzemeler ve lezzetlerle dolu bu davette, misafirlerine kendi hikayelerini yazmaları için ilham verdi.