Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı

Yerel lezzetleri yeniden hatırlatarak Türk mutfağının özünü koruma misyonunu üstlenen Filiz, her bir yemeğin kişisel hikayeler ve anılarla nasıl zenginleştiğini anlattığı yeni kampanyası #BuYemekSeninHikayen kapsamında, basın mensupları ve içerik üreticilerine Urla’da gastronomik bir deneyim yaşattı.

Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı - 1

50 yıllık deneyimi, geniş ürün yelpazesi ve kaliteye olan bağlılığı ile tüketicilere Türk mutfağı yolculuğunda ilham veren Filiz, “#BuYemekSeninHikayen” mottosuyla yola çıktığı yeni iletişim kampanyası kapsamında, 30-31 Mayıs’ta basın mensupları ve içerik üreticilerini Ege mutfağını yansıtan bir etkinlikle Urla’da misafir etti.

Her yemeğin sadece damak tadından ibaret olmadığını, aynı zamanda bir hikaye taşıdığını vurgulayan Filiz, Ege’ye özgü malzemeler ve lezzetlerle dolu bu davette, misafirlerine kendi hikayelerini yazmaları için ilham verdi.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı - 2

Yemeğin hikayesinin peşinde ilk durak Urla’nın meşhur Deveci Kahvesi’nde yerel malzemeler ile hazırlanan kahvaltı iken, mevsimin en taze sebzelerinin tezgahlarda olduğu keyifli bir Malgaca pazar alışverişi ile devam etti.

Etkinliğin bir sonraki durağı olan Urla Cooking Class’ta davetliler, pazardan aldıkları ve bahçeden topladıkları malzemeleri Filiz Makarna ve Mardin Bulguru çeşitleriyle birleştirerek; anıları, deneyimleri ve Ege’nin malzemelerinden ilham aldıkları tarifler ile kendi yemek hikayelerini yazdılar.

Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı - 3

Öğle yemeğinde ise; Urla ve Mübadil Mutfağı Uzmanı Şef Dilek Yetkiner’in hazırladığı Ege mutfağı menüsü ve her birinin o yemeği hazırlayan misafirin hikayesinden izler taşıyan lezzetler deneyimlendi.

Hiç Urla’nın Kurucusu Duygu Özerson Elekdar’ın Urla’da başlayan yolculuğunu da anlattığı etkinlikte, Barilla Türkiye Pazarlama Direktörü Selcen Tokgöz Özkan da Filiz olarak Türk mutfağının özünü koruma adına üstlendikleri misyonu ve Filiz’le #BuYemekSeninHikayen mottosunun amacını anlattı.

Akşam yemeğinde ise; Urla Sanat Sokağı’nın etkileyici atmosferinde yer alan Green Michelin Yıldızlı Hiç Urla’da Dilek Yetkiner ve Hiç Urla ekibinin Filiz Makarna ve Mardin Bulguru kullanarak hazırladığı deneyim menüsü tadıldı. Dilek Yetkiner’in kendi yemek hikayesinden izler taşıyan ve tamamen Urla’ya özgü malzemelerle hazırladığı Hiç Urla’nın tadım menüsünde ise lezzet şöleni yaşandı.

Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı - 4

Geçtiğimiz yıl Filiz markasının portföyüne eklediği coğrafi işaretli Mardin Bulguru ile artık sadece bir makarna markası olmanın ötesinde, Türk mutfağını sahiplenme ve modern tariflerle zenginleştirme görevini üstlendiğini belirten Barilla Türkiye Pazarlama Direktörü Selcen Tokgöz Özkan ise Urla etkinliği hakkındaki görüşlerini dile getirdi;

“Bu önemli rolün farkında olarak tüketicileri her bir lezzetin arkasındaki hikayeyi keşfetmeye davet ediyoruz. Bu amaçla ‘her yemeğin farklı bir hikayeyle yeniden yorumlanması’ içgörüsü ile hayata geçirdiğimiz “Bu Yemek Senin Hikayen” kampanyasında, tüketicilerin kendi yaşadıklarından, gezip gördükleri yerlerden aldıkları ilhamla yemeklerine kendi hikayelerini yansıttıklarını vurguluyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Urla etkinliğimizde bölgenin yöresel tariflerinden, eşsiz yerel malzemelerinden, atmosferinden, kültüründen aldığımız ilhamla kendi anılarımızı, tutkumuzu ve yaratıcılığımızı Filiz ürünleri ile birleştirerek yemekler yaptık, yemekler tattık. Burada deneyimlediğimiz lezzetler, tanıdığımız malzemeler, dinlediğimiz hikayeler de kendi mutfaklarımızda yazacağımız yeni hikayelerin ilhamı olacak. Filiz olarak bu anıları yeniden hatırlatmak, tutku ve yaratıcılığı güçlendirmek için Türk buğdayına olan tutkumuzla, Türk mutfağı yolculuğuna ortağız."

Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı - 5

Her bir yemeğin, geçmişten gelen anılarla, bugünün yaratıcılığıyla ve doğduğu toprakların yerel malzemeleriyle iç içe geçtiğinin altını çizen Filiz, yarım asırlık deneyimi ve makarna, bulgur, erişte, şehriye, irmik gibi zengin ürün yelpazesiyle Türk mutfağının elçisi olmayı hedefliyor.

Filiz Hakkında:

1974 yılında Bolu’da Filiz Gıda adı ile Doğuş Grubu bünyesinde kurulan Türkiye’nin köklü makarna markası Filiz, 1994’te dünya makarna devi Barilla (İtalya) ile başarılı bir ortaklığa adım attı. Barilla’nın en önemli markalarından olan Filiz; teknoloji, bilgi birikimi ve Ar-Ge konularındaki ilerlemeler ile 1990'lardan itibaren Türkiye’nin lider makarna markası konumuna geldi. Üretiminde sadece Türkiye’de yetiştirilen durum buğdaylarından seçilen özel bir harman kullanılan Filiz, Türk damak tadına uygun lezzeti ve farklı çeşitleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı - 6
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