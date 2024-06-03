Filiz, mutfakta kendi hikayesini yazmak isteyenleri Urla’da ağırladı

50 yıllık deneyimi, geniş ürün yelpazesi ve kaliteye olan bağlılığı ile tüketicilere Türk mutfağı yolculuğunda ilham veren Filiz, “#BuYemekSeninHikayen” mottosuyla yola çıktığı yeni iletişim kampanyası kapsamında, 30-31 Mayıs’ta basın mensupları ve içerik üreticilerini Ege mutfağını yansıtan bir etkinlikle Urla’da misafir etti.

Her yemeğin sadece damak tadından ibaret olmadığını, aynı zamanda bir hikaye taşıdığını vurgulayan Filiz, Ege’ye özgü malzemeler ve lezzetlerle dolu bu davette, misafirlerine kendi hikayelerini yazmaları için ilham verdi.

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