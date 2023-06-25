Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi fındık. Her yıl milyonlarca dolarlık ihracat geliri sağlayan fındıkta, halk arasında “Drakula” olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin popülasyonu belli oranda denge altına alınmasına rağmen alandan tamamen çıkarılamadı. “Drakula” ile mücadele bu yıl da sürüyor.

Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı - 1

Fındıkta 'Drakula' ile mücadelede bu yıl da sürüyor. Özellikle Trabzon’un Maçka ilçesinde yaklaşık 3 bin 700 dekar alanı etkileyen böceğe mücadelede farklı çalışmalar yapılırken, bölgedeki bazı fındık ağaçlarında söküm işlemi gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı - 2

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Alperen Coşkuner, Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceğiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak böceğin yayılışını sürdürdüğünü ancak belli oranda denge altına alındığını söyledi.

Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı - 3
Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı - 4

Coşkuner, “Eradikasyon ve söküm çalışmalarıyla beraber popülasyonu belli bir dengede azalttığı söylenebilir. Ancak böceği alandan çıkarmak tamamen uzaklaştırmak söz konusu değil.” dedi.

Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı - 5

Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceğinin ilk olarak 2014 yılında İstanbul’da tespit edildiğini hatırlatan Coşkuner, bu böceğin istilacı bir tür olduğunu belirterek, “Trabzon’da ilk olarak Atasu Barajı yakınında bulunan fidanlıkta, boylu fidanlarda tespit ettik ve 2016 yılında bilimsel yayınını gerçekleştirdik. Daha sonra çevredeki fındık alanlarında görülerek sonrasında geniş bir yayılış gerçekleştirdi.” şeklinde konuştu.

Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı - 6

Böceğin 180 civarında farklı bitki türüne zarar yapabilme potansiyeli olduğunu anlatan Coşkuner, Karadeniz’de özellikle fındık bahçelerinde yayılımın sürdüğünü aktardı.

Coşkuner, Ağustos ayında başlayacak fındık hasadıyla ilgili de uyarılarda bulunarak, “Özellikle böcek tarım alanlarında görülmüşse hemen Tarım İl Müdürlüklerine, orman alanlarında görüldü ise Orman İşletme Şefliklerine bilgilendirme yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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