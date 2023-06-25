Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı

Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceğinin ilk olarak 2014 yılında İstanbul’da tespit edildiğini hatırlatan Coşkuner, bu böceğin istilacı bir tür olduğunu belirterek, “Trabzon’da ilk olarak Atasu Barajı yakınında bulunan fidanlıkta, boylu fidanlarda tespit ettik ve 2016 yılında bilimsel yayınını gerçekleştirdik. Daha sonra çevredeki fındık alanlarında görülerek sonrasında geniş bir yayılış gerçekleştirdi.” şeklinde konuştu.