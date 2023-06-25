Fındık bahçelerinde “Drakula” ile mücadele başladı
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi fındık. Her yıl milyonlarca dolarlık ihracat geliri sağlayan fındıkta, halk arasında “Drakula” olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin popülasyonu belli oranda denge altına alınmasına rağmen alandan tamamen çıkarılamadı. “Drakula” ile mücadele bu yıl da sürüyor.
Fındıkta 'Drakula' ile mücadelede bu yıl da sürüyor. Özellikle Trabzon’un Maçka ilçesinde yaklaşık 3 bin 700 dekar alanı etkileyen böceğe mücadelede farklı çalışmalar yapılırken, bölgedeki bazı fındık ağaçlarında söküm işlemi gerçekleştirildi.