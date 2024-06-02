Firari cinayet şüphelisi bakkal için kırmızı bülten
Adana'da düğünden çok ses geldiği için çıkan tartışmada trafonun şalterini indiren İsmet Gülşen'i silahla öldürdüğü iddia edilen bakkal Sercan Kayan müebbet, babası İsmail Kayan ise 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle yargılanmaya başlandı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi Sercan Kayan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre geçen yıl 15 Ekim'de bir fabrikada işçi olarak çalışan İsmet Gülşen (34), evinin sokağındaki kapalı semt pazarında izinsiz yapıldığı öne sürülen düğünden gelen gürültünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle uyuyamadı. Gülşen, 112 Acil Çağrı Hattı ve zabıtayı arayarak durumu bildirdi.