Firari cinayet şüphelisi bakkal için kırmızı bülten

Olay günü mahallede 2 düğün olduğunu belirten Kayan, “İsmet trafonun şalterini kapatarak elektriği kesmiş, otomobilini da trafonun önüne park etmişti. Düğün sahipleri otomobilini çekmesi için İsmet’in evine gitti. Aralarında tartışma çıktı. Daha sonra İsmet birkaç kez düğün yerine gidip ‘Niye yüksek çalıyorsunuz?’ diye bağırdı. Ben müşterilerimle ilgilenirken geç saatlerde İsmet, oğlum ile tartışıyordu. Ayırmaya çalıştım. Meselenin ne olduğunu sorduğumda ‘Mesele düğünler’ dedi. Düğün sahibi biz değildik, biz bakkal işletiyorduk. İsmet beni dövdü, küfür etti, hepimizi öldüreceğini söyledi. İsmet oğluma doğru geliyordu, bir silah sesi geldi, silah sesi düğünden mi geldi bilemiyorum. Oğlumu kaçırmadım, saklamadım.” dedi.

İş yerinin güvenlik kamerasının kablolarının sökülmüş olması ile ilgili de konuşan Kayan, “İş yerinde birden fazla makine çalıştığı için sistem kaldırmadı. Kameranın kabloları yandı. Ben de söktüm. Orada devletin kameraları da var, her şey göz önündedir.” diyerek, beraatini talep etti.

İsmet'in eşi Şennur Gülşen sanıklardan şikayetçi oldu. Eşinin fabrikada çalıştığını belirten Gülşen şöyle konuştu:

"Olay günü mahallede düğün vardı. Düğünden ses geldiği için zabıtaya haber verdik, polisi aradık. İşlem yapılmadı. Gün içerisinde defalarca şikayetimizi bildirdik. Aracımız trafonun orada sürekli duruyordu. Öğleden sonra gelip eşimin aracını sormuşlar. Eşim bakkala gidip geldi.