Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar
Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da "El Nino" sıcakları etkisini gösterirken, 250 dereceye ulaşan fırında ekmek pişiren ustalar kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Adana’da "El Nino" sıcakları etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.