Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da "El Nino" sıcakları etkisini gösterirken, 250 dereceye ulaşan fırında ekmek pişiren ustalar kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalıştı.

Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar - 1

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Adana’da "El Nino" sıcakları etkisini gösteriyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. 

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Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar - 2

Kentte, sıcaklığa en çok maruz kalanlar ise ekmek fırınlarında ocak başında çalışan ustalar oldu.

Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar - 3

İnsanlar gölgede durmakta bile zorlanırken, fırında ocak başında çalışan ustalar, hem fırının sıcaklığı hem de aşırı yaz sıcaklarıyla mücadele ediyor. Ustalar, 250 derece ölçülen fırının başında çalışıyor.

Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar - 4

BUZLU SUYLA SERİNLEDİLER

Yazın bol bol soğuk içecek tükettiklerini kaydeden ustalar, serinlemek için ise kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalışıyor.

Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar - 5

Fırıncılardan Can Delibalta, fırında dışarıdaki sıcakların 4 katı daha sıcakta çalıştıklarını belirtti.

Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar - 6

Delibalta, “Adana'da havalar cehennem sıcakları gibi. Meteoroloji dahi yer yer sıcaklık 60 dereceye ulaşacak diyor. Fırının başında işimiz bitince kafamızı buzlu suya sokuyoruz. Dondurma yiyoruz, soğuk su ve içecek içiyoruz. Ancak o şekilde serinliyoruz. Dönüşümlü olarak fırın başında duruyoruz başka yolu yok. Bir an önce sıcakların bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar - 7

Fırın çalışanı Ayhan Yalçın ise sıcaklarla baş etmekte zorlandıklarını belirterek, “Bizleri ancak buzlu su kesiyor. Çok sıcak. Bu sıcaklarda ancak ekmek parası için çalışıyoruz.” dedi.

Fırıncıların "El Nino" çözümü: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar - 8
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