Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok ilde görülen fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir tanker karaya oturdu. Olay yerine gönderilen kurtarma ekipleri, mürettebatı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 1

Türkiye’nin batısında beklenen lodos birçok ilde etkisini hissettirmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ege ve Marmara çevrelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 2

İSTANBUL'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 3

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 4

ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA GEMİ KARAYA OTURDU

İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz trafiği de bu durumdan etkilendi.

Zeytinburnu açıklarında bir tanker dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 5

Tankerde bulunan mürettebatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 6

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 7

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 56 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Şiddetli lodos, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dün Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 56 seferi yapılamadı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 8

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK VE FIRTINA ASSOS'TA ZARARA NEDEN OLDU

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

İlçe merkezinden Assos'taki turizm işletmelerine ulaşımın sağlandığı Sazlı yolundaki bazı evlerin çatıları zarar görürken, sahilde bulunan turizm işletmelerinin büyük bölümünde hasar meydana geldi.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 9

Ayvacık Kaymakamı Salih Sak fırtınadan zarar gören bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 10

Kepçeler rüzgarla beraber uçan çatı parçaları ve diğer enkazı kaldırıp bir süre kapanan köy bağlantı yolunu ulaşıma açtı.

Turizm işletmecisi Mehmet Kırbaş, gazetecilere, çok kısa bir sürede yaşanan olayda bölgedeki işletmelerin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 11

Günün aydınlanmasıyla birlikte zararın net bir şekilde ortaya çıkacağını ifade eden Kırbaş, yaz döneminde kullanılan bazı malzemelerin de fırtınada parçalandığını kaydetti.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 12

Murat Yarar ise fırtınanın olduğu an bomba patlamasına benzeyen bir ses duyduklarını belirterek, ailesiyle çok korktuklarını anlattı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 13

BURSA'DA KUVVETLİ LODOS YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Hastayurdu Caddesi'ndeki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaç yola devrildi.

Aynı yolda seyir halindeki bir otobüsün arka camına çarpan çatı sacı nedeniyle 2 yolcu hafif yaralandı.

Yolcular 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan kentin birçok noktasında binaların çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 14

Bursa'da restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan Balibey Han'ın üstündeki kafenin verandası da hanın içine düştü.

Ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi beklenen rüzgara karşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 15

BURSA DENİZ OTOBÜSÜNÜN 8 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 16

FIRTINA, SAKARYA’NIN TURİSTİK İLÇESİNİ YIKTI GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya’da fırtına etkili oldu. Sapanca ilçesinde etkisini gösteren fırtına zarara yol açtı.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan bir ağaç ana yola devrildi. Devrilen ağaç sebebiyle Sapanca-Adapazarı yolunun tek yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Bu esnada yoldan geçen bir motosikletli ise ağacın parçalarının vücuduna isabet etmesi neticesinde hafif yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yoldan kaldırılırken, polis ekipleri ise ulaşımı tek yönlü olarak sağladı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 17

ÇÖP KOVALARI DEVRİLDİ, DÜKKANIN TABELASI KOPTU

Öte yandan, ilçe genelindeki birçok çöp kovası şiddetli rüzgarın etkisi ile devrildi. Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanının şiddetli rüzgara dayanamayan tabelası yerinden koparak parçalandı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu - 18

Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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