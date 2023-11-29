Fırtına birçok ilde etkili oldu: İstanbul'da gemi karaya oturdu

Türkiye’nin batısında beklenen lodos birçok ilde etkisini hissettirmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ege ve Marmara çevrelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.