Fırtına Muğla'da denizi taşırdı

Muğla'nın Ula ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 03:56

Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 1

'da etkili olan fırtına nedeniyle Ula ilçesinde deniz taştı, tekne battı, iskeleler parçalandı.

Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 2

Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar sahile ulaştı.

Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 3

Maden İskelesi mevkisinde, fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlı bulunduğu iskeleden ayrılan tekne açıkta battı.

Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 4

İskelede demirli bulunan 15 tekne ise zarar gördü. Bölgede bulunan iskeleler de zarar gördü.

Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 5

Sahil Güvenlik, jandarma ve Büyükşehir ekipleri de tekne sahiplerine yardım etti.

Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 6

Maden İskelesi mevkisinde bulunan bazı tekneler ise ekipler tarafından daha güvenli alanlara götürüldü.

Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 7
Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 8
Fırtına Muğla'da denizi taşırdı - 9

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