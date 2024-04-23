Fırtınada dalgaların arasında kalan otomobiller hasar gördü: İDO Genel Müdüründen hasar açıklaması
Geçtiğimiz günlerde Yalova-Yenikapı seferi sırasında fırtınaya yakalanan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotunda bulunan araçlar yüksek dalgaların çarpması sonucunda zarar gördü. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan İDO Genel Müdürü Murat Orhan, " Yaşanan fırtınada hasar gören araçların hasar tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır.” dedi.
20 Nisan Cumartesi günü 15.45 hareketle Yalova-Yenikapı seferini gerçekleştiren 340 yolcu ve 69 araç taşıyan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu yaşanan fırtınadan etkilendi. Fırtınadan kaynaklı yükselen dalgalar feribotun garajında bulunan araçlara zarar verdi.
İDO yetkilileri yaşanan fırtınanın sefer rotasında gerçekleştirilen kontroller esnasında öngörülmediğini ve yalnızca beş dakika içerisinde gerçekleşip sona erdiğini, zarar gören araçların zararlarının da karşılanacağını kaydetti.