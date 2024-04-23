Fırtınada dalgaların arasında kalan otomobiller hasar gördü: İDO Genel Müdüründen hasar açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Yalova-Yenikapı seferi sırasında fırtınaya yakalanan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotunda bulunan araçlar yüksek dalgaların çarpması sonucunda zarar gördü. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan İDO Genel Müdürü Murat Orhan, " Yaşanan fırtınada hasar gören araçların hasar tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır.” dedi.

Fırtınada dalgaların arasında kalan otomobiller hasar gördü: İDO Genel Müdüründen hasar açıklaması - 1

20 Nisan Cumartesi günü 15.45 hareketle Yalova-Yenikapı seferini gerçekleştiren 340 yolcu ve 69 araç taşıyan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu yaşanan fırtınadan etkilendi. Fırtınadan kaynaklı yükselen dalgalar feribotun garajında bulunan araçlara zarar verdi.

İDO yetkilileri yaşanan fırtınanın sefer rotasında gerçekleştirilen kontroller esnasında öngörülmediğini ve yalnızca beş dakika içerisinde gerçekleşip sona erdiğini, zarar gören araçların zararlarının da karşılanacağını kaydetti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtınada dalgaların arasında kalan otomobiller hasar gördü: İDO Genel Müdüründen hasar açıklaması - 2

“YAŞANAN FIRTINADA 7 ARAÇ VE 1 MOTOSİKLET ZARAR GÖRDÜ”

Sefer sırasında yaşanan fırtınadan etkilenen araçların zararlarının karşılanacağını kaydeden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürü Murat Orhan, "20 Nisan Cumartesi günü denizcilikte ‘kaçak hava’ olarak adlandırılan bir hava olayına maruz kalmıştır. Bu olay sonrasında 7 araç ve 1 motosiklette hasar gerçekleşmiştir. Bu hasara ilişkin Sigorta Birim Yöneticiliğimiz tarafından tüm işlemler başlatılmış ve hasarların tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır.

Sefer iptalleri aslında bir komisyonun uhdesinde yürütülüyor. Bu seferlere ilişkin de herhangi bir olumsuz durum daha önce hava raporlarında görülmedi. Bunun karşılığında 15.45 Yenikapı -Yalova seferimiz de aslında yapıldı. Dolayısıyla onda herhangi bir sorun olmadı. Buna yönelik olarak da öngörülebilir bir hava durumu değildi bu. Bu seferin hem öncesinde hem de sonrasında seferler yapılmaya devam edildi. Bir yolcu kaybı olmaması, yolcu sağlığına yönelik olumsuz bir durum yaşamaması en büyük tesellimiz oldu” dedi.

Fırtınada dalgaların arasında kalan otomobiller hasar gördü: İDO Genel Müdüründen hasar açıklaması - 3

“GÜVENLİK ZAAFİYETİ SÖZ KONUSU OLMADI”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik açıklamalarda bulunan Orhan, "Sosyal medyadaki görüntüler ve yorumlar aslında bir sefer güvenliğinin zafiyeti olduğu şeklinde yansıtıldı. Fakat kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Birçok aşamada hem sefer iptalleri hem de yolculuk tecrübesi kontrol edilmekte ve belirli programlardan geçirilmekte. O yüzden yansıtıldığı ya da yorumlandığı şeklinde bir zafiyet söz konusu olmadı. Biz denizde yolculuk hem çevreci hem rahat hem konforlu bir alternatif. Biz İDO olarak denizde vatandaşlarımızın güvenli yolculuğu için tüm tedbirleri aldığımızı belirterek tüm yolcularımızı gemilerimize seyahate davet ediyoruz.” diye konuştu.

Fırtınada dalgaların arasında kalan otomobiller hasar gördü: İDO Genel Müdüründen hasar açıklaması - 4

"YÜKSEK DALGALARLA BAZI ARAÇLARDA HASARLANMALAR SÖZ KONUSU OLDU”

Yaşanan fırtınanın beklenmedik bir hava olayı olduğunu vurgulayan İstanbul Deniz Otobüsleri Operasyon Müdürü Alper Demircan, "20 Nisan günü maalesef bizleri üzen, yolcularımızı da rahatsız eden bir hava olayı yaşadık. Öncelikle hava raporlarını şirketimizde haftalık kontrol ederek başlarız. Daha sonra bu günlük, saatlik, hatta seferlik kontroller şeklinde devam eder. 20 Nisan 15.45 günü Yalova-Yenikapı seferinde her zaman yaptığımız gibi karşılıklı sefer olduğu için Yenikapı'dan kalkan sefer kaptanı ile Yalova’dan kalkan sefer kaptanı hava durumu değerlendirmesi yapmış oldular. Havanın sefere mani bir durum teşkil etmediği değerlendirildi ve sefer alındı. Orada yaşanan 5-10 dakikalık güney yönlü rüzgarın oluşturduğu yüksek dalgalarla mücadele esnasında maalesef garajda ön sırada bulunan bazı araçlarda hasarlanmalar söz konusu oldu.

Fırtınada dalgaların arasında kalan otomobiller hasar gördü: İDO Genel Müdüründen hasar açıklaması - 5

Akabinde akşam saatlerinde Marmara'da raporla uyumlu, kuzeyli kuvvetli rüzgar hakim oldu. Biz zaten Pendik-Yalova, Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem seferlerimizi de iptal etmiş olduk. Yolcularımızı dalgaların negatif yönünü etkilemesi farklı değerlendirmelere sebep olabiliyor. Olay sonrası gemimizde bazı dediğim gibi garajda ön sırada bulunan bazı araçlarda hasarlanmalar söz konusu oldu. Bunun yanında herhangi bir yolcu yaralanması, farklı bir hasar oluşmadı. Kıyıya yanaşmamızı müteakip hasar tespitler yapıldı. Sigorta birimimiz hemen konuyu takibe aldı” ifadelerini kullandı.

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