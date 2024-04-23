Fırtınada dalgaların arasında kalan otomobiller hasar gördü: İDO Genel Müdüründen hasar açıklaması

“YAŞANAN FIRTINADA 7 ARAÇ VE 1 MOTOSİKLET ZARAR GÖRDÜ”

Sefer sırasında yaşanan fırtınadan etkilenen araçların zararlarının karşılanacağını kaydeden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürü Murat Orhan, "20 Nisan Cumartesi günü denizcilikte ‘kaçak hava’ olarak adlandırılan bir hava olayına maruz kalmıştır. Bu olay sonrasında 7 araç ve 1 motosiklette hasar gerçekleşmiştir. Bu hasara ilişkin Sigorta Birim Yöneticiliğimiz tarafından tüm işlemler başlatılmış ve hasarların tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır.

Sefer iptalleri aslında bir komisyonun uhdesinde yürütülüyor. Bu seferlere ilişkin de herhangi bir olumsuz durum daha önce hava raporlarında görülmedi. Bunun karşılığında 15.45 Yenikapı -Yalova seferimiz de aslında yapıldı. Dolayısıyla onda herhangi bir sorun olmadı. Buna yönelik olarak da öngörülebilir bir hava durumu değildi bu. Bu seferin hem öncesinde hem de sonrasında seferler yapılmaya devam edildi. Bir yolcu kaybı olmaması, yolcu sağlığına yönelik olumsuz bir durum yaşamaması en büyük tesellimiz oldu” dedi.