Fırtınanın vurduğu Hatay'da sular çekilmeye başladı

Kaldırım seviyesini aşan su, sahile yakın Pamir, Atatürk ve Ulu Cami caddelerindeki iş yerlerine girdi.

Caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle hasar gördü. Bulundukları yerde mahsur kalanlar, bot ve kepçelerle kurtarıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında mahallelerin bazı bölümlerinde elektrikler kesildi.