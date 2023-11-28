Fırtınanın vurduğu Hatay'da sular çekilmeye başladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklara dolan su çekiliyor. Depremde çökme olan sahil bölgesinde ise yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye çalışması sürüyor.
İlçede, 2 gün önce etkili olan yağış ve lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.
Depremde altyapısı zarar gören sahil kesimindeki mahallelerde deniz suyunun etkisiyle su taşkınları yaşandı.
İskenderun Körfezi'nde denizle kara birleşti: Deprem sonrası 1 metre çöktü