'Fizik Minibüsü'yle 5 bin kilometre: Binlerce kitap dağıttı

İHA 26.09.2021 - 10:44
Özel bir eğitim kurumunda fizik öğretmenliği yapan 38 yaşındaki Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği sarı renkteki minibüsü ve yapmış olduğu şarkı ile herkesin ilgisini çekiyor.
2019 yılında satın aldığı minibüsle kendisine bağışlanan test kitaplarını, ihtiyaç sahibi veya istekli öğrencilere ulaştıran Solmaz, pandemi sürecinde 5 bin kilometre yol giderek 2 binin üstünde kitap dağıttı. 2019 yılında minibüsün arka kısmına sıra koyarak öğrencilere toplu ders anlatımı gibi uygulamalar yapan fizik öğretmeni, bu uygulamasını şimdi de devam ettiriyor.
Vatandaşlardan test kitabı geldikçe dağıtmaya devam edeceğini belirten Atalay Solmaz, "Amacımız öğrencilerle yüz yüze buluşarak soru çözümü yapmak ve kitap teminlerini sağlamaktı. 2020’nin Mart ayına kadar devam ettik, daha sonra pandemiden dolayı ara vermemiz gerekti" dedi.
Pandemiden dolayı minibüsü satma noktasına gelen Solmaz, öğrencilerin sorularını sosyal medya üzerinden çözdüğünü söyleyerek, "Kitap almak ve bağışlamak isteyenlerin kapısına gittik. Sadece kitap almak ve teslim etmek için 2 yılda 5 bin kilometre yol yaptırmışız bu yaşlı minibüsümüze. Şimdi ise pandemi kurallarına uyarak yeni normalleşme ile birlikte yine öğrencilerimizle minibüste görüşmelerimiz oluyor. Minibüsü biraz sınıf olarak kullanıyoruz" dedi.
Öğrenci Metehan Fidan, "Yüz yüze olanaklardan mahrum kaldık. Hocamızda sağ olsun geldi yapamadığımız soruları çözdü. Bence her öğrencinin, öğretmenimizden faydalanması gerekiyor" diye konuştu.
Öğrenci Kaan Bahadır ise, "Bu uygulama aslında çok işimize yarıyor. Minibüsün içinde bize eğitim veriyor. Bazı günler sahilde, restoranlarda buluşuyoruz ve orada eğlenceli vakit geçirebiliyoruz. Dışarıdan görenler bu minibüsü çok güzel ve ilginç buluyor" şeklinde konuştu.