'Fizik Minibüsü'yle 5 bin kilometre: Binlerce kitap dağıttı

"MİNİBÜSÜ SINIF OLARAK KULLANIYORUZ"

Pandemiden dolayı minibüsü satma noktasına gelen Solmaz, öğrencilerin sorularını sosyal medya üzerinden çözdüğünü söyleyerek, "Kitap almak ve bağışlamak isteyenlerin kapısına gittik. Sadece kitap almak ve teslim etmek için 2 yılda 5 bin kilometre yol yaptırmışız bu yaşlı minibüsümüze. Şimdi ise pandemi kurallarına uyarak yeni normalleşme ile birlikte yine öğrencilerimizle minibüste görüşmelerimiz oluyor. Minibüsü biraz sınıf olarak kullanıyoruz" dedi.