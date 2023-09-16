Foça ve Çeşme kıyılarında denizanası paniği
İzmir'in Foça ilçesinde son iki aydır sahilleri istila eden denizanaları vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Su altı kamerası ile çekilen denizanalarının görüntüleri istilanın ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Benzer görüntüler Çeşme'de de çıktı. Mavi renkte olduğu gözlenen denizanalarının rüzgarla ve dalgalarla birlikte kıyıya vurdukları tahmin edildi.
İzmir'in incisi olan Foça’nın, maviliği ile kendine hayran bırakan deniz manzarası gün geçtikçe belirli noktalarda çoğalan denizanaları sebebiyle olumsuz etkileniyor.