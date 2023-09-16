Foça ve Çeşme kıyılarında denizanası paniği

"FOÇA'DAN ÇEŞMEYE GELDİ DİYEMEYİZ"

Foça'daki denizanalarının Çeşme'ye ulaşmasının mümkün olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Daha önceden Akdeniz'de yerleşim yerlerinde görebiliyorduk denizanalarını ancak şimdi sadece Foça değil daha kuzeyde de görebiliyoruz. Bu yıl sıcaklık rekorları kırıldı ama bu tabi ki tek başına neden değil. Hem yüksek sıcaklık hem de kirliliğin birlikte neden olduğu görüntülerdir bunlar. Foça'daki denizanaları Çeşme'ye ulaştı diyemeyiz çünkü bu canlılar yüzme kabiliyeti olan canlılar değildir ve akıntı da buna müsait değildir. Denizanaları akıntı ve rüzgarla yığılır ve bazı koylarda bunları görmemiz anormal değildir." diye konuştu.