Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2024 Cesar

Fransa'da düzenlenen Cesar Ödülleri dün gece Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen ödüllerde Justine Triet imzalı Bir Düşüşün Anatomisi filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Oppenheimer yönetmeni Christopher Nolan ise Onur ödülüne layık görüldü.

Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2024 Cesar - 1

Fransa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri, bu yıl 49. kez sahiplerini buldu. Birçok prestijli ödüle layık görülen ve aynı zamanda Oscar adayı olan Bir Düşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmi geceye damga vurdu.

Justin Triet imzalı film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.

Triet, Cesar Ödülleri'nde 50 yıldan bu yana En İyi Yönetmen ödülünü alan ikinci kadın yönetmen oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2024 Cesar - 2

Bir Düşüşün Anatomisi'nin yıldızı Sandra Hüller ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2024 Cesar - 3

Cannes'dan Altın Palmiye ile ayrılan Bir Düşüşün Anatomisi'nin toplamda 11 adaylığı vardı.  The Animal Kingdom adlı yapımın ise 12.

Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2024 Cesar - 4

NOLAN'A ONUR ÖDÜLÜ

13 Oscar adaylığı olan Oppenheimer filminin yönetmeni Christopher Nolan da ödül töreninde yer aldı.

Nolan, gecede Fransız yönetmen Agnes Jaoui ile Onur ödülü aldı. Yönetmene ödülünü, daha önce Nolan'ın Inception ve Dark Knight Rises filmlerinde rol alan Fransız oyuncu Marion Cotillard takdim etti.

Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2024 Cesar - 5

İşte 49. Cesar Ödülleri'nin kazananları:

En İyi Film: Bir Düşüşün Anatomisi

En İyi Yönetmen: Justine Triet, Bir Düşüşün Anatomisi

En İyi Kadın Oyuncu: Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

En İyi Erkek Oyuncu: Arieh Worthalter, The Goldman Case

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Adèle Exarchopoulos, All Your Faces

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Swann Arlaud, Anatomy of a Fall

Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Ella Rumpf, Marguerite’s Theorem

Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Raphaël Quenard, Junkyard Dog

En İyi Orijinal Senaryo: Justine Triet, Arthur Harari, Anatomy of a Fall

En İyi Uyarlama Senaryo: Valérie Donzelli, Audrey Diwan, Just the Two of Us

En İyi İlk Film: Junkyard Dog, Jean-Baptiste Durand

En İyi Animasyon: Chicken For Linda!, Chiara Malta & Sébastien Laudenbach

En İyi Yabancı Film: The Nature of Love by Monia Chokri

En İyi Belgesel: Four Daughters by Kaouther Ben Hania

En İyi Görüntü Yönetimi: David Cailley, The Animal Kingdom

En İyi Görsel Efekt: Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret, The Animal Kingdom

En İyi Orijinal Şarkı: Andreas Laszlo de Simone, The Animal Kingdom

En İyi Ses: Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Niels Barletta, The Animal Kingdom

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Stéphane Taillasson, The Three Musketeers

En İyi Kostüm: Ariane Daurat, The Animal Kingdom

DAHA FAZLA GÖSTER