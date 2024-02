Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2024 Cesar

İşte 49. Cesar Ödülleri'nin kazananları:



En İyi Film: Bir Düşüşün Anatomisi



En İyi Yönetmen: Justine Triet, Bir Düşüşün Anatomisi



En İyi Kadın Oyuncu: Sandra Hüller, Anatomy of a Fall



En İyi Erkek Oyuncu: Arieh Worthalter, The Goldman Case



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Adèle Exarchopoulos, All Your Faces



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Swann Arlaud, Anatomy of a Fall



Çıkış Yapan Kadın Oyuncu: Ella Rumpf, Marguerite’s Theorem



Çıkış Yapan Erkek Oyuncu: Raphaël Quenard, Junkyard Dog



En İyi Orijinal Senaryo: Justine Triet, Arthur Harari, Anatomy of a Fall



En İyi Uyarlama Senaryo: Valérie Donzelli, Audrey Diwan, Just the Two of Us



En İyi İlk Film: Junkyard Dog, Jean-Baptiste Durand



En İyi Animasyon: Chicken For Linda!, Chiara Malta & Sébastien Laudenbach



En İyi Yabancı Film: The Nature of Love by Monia Chokri



En İyi Belgesel: Four Daughters by Kaouther Ben Hania



En İyi Görüntü Yönetimi: David Cailley, The Animal Kingdom



En İyi Görsel Efekt: Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret, The Animal Kingdom



En İyi Orijinal Şarkı: Andreas Laszlo de Simone, The Animal Kingdom



En İyi Ses: Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Niels Barletta, The Animal Kingdom



En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Stéphane Taillasson, The Three Musketeers



En İyi Kostüm: Ariane Daurat, The Animal Kingdom