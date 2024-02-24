Fransa'nın Oscar'ı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu (2024 Cesar

Fransa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri, bu yıl 49. kez sahiplerini buldu. Birçok prestijli ödüle layık görülen ve aynı zamanda Oscar adayı olan Bir Düşün Anatomisi (Anatomy of a Fall) filmi geceye damga vurdu.

Justin Triet imzalı film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.

Triet, Cesar Ödülleri'nde 50 yıldan bu yana En İyi Yönetmen ödülünü alan ikinci kadın yönetmen oldu.