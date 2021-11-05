Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, park etmek istediği otomobilinin freni yerine gaza basan Ayşe Yıldırım, merdivenlerden yuvarlanarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Haberler - DHA 05.11.2021 - 22:32

Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı - 1

Kaza, saat 20.00 sıralarında Donanma Mahallesi İznik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı - 2

Otomobilini park etmek isteyen Ayşe Yıldırım, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca aracıyla merdivenlerden yuvarlanmaya başladı.

Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı - 3

Yaklaşık 20 metre yuvarlanan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı - 4

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürerek tedaviye aldı.

Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı - 5

Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı - 6
Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı - 7
Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı - 8

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