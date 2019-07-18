Freni boşalan TIR 5 araca çarptı
Anadolu Ajansı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan TIR park halindeki 5 araca çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.
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1Mustafa Nazlıoğlu (48) yönetimindeki izolasyon malzemesi yüklü TIR'ın Çankaya Mahallesi Nilgün Sokak'ta rampa yukarı seyir halindeyken arka tekerleklerinden biri kilitlendi.
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2Bunun üzerine TIR'ı durduran Nazlıoğlu, arızayı tamir etmek için aracın altına girerek çalışmaya başladı.
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3Tamir sırasında freni boşalan TIR, rampa aşağı hareket etti ve park halindeki 5 araca çarparak durabildi.
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4Kaza nedeniyle maddi hasar oluşan 5 araçtan 2'si kullanılamaz hale gelirken, TIR'ın üzerinde bulunan izolasyon malzemeleri, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, trafiğin aksamasına neden oldu.
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5Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.
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6Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.