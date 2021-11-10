FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 05:42

FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı - 1

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ancak organ nakliyle tedavi olabilecek bireylere ve bağışın önemine dikkati çekmek amacıyla Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı - 2

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Organ ve Doku Bağışı Haftası için renklendirildi.

FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı - 3

Yeşil renkte aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı - 4
FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı - 5
FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı - 6
FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı - 7

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