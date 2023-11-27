Futbolcuların adının geçtiği dolandırıcılık olayı hakkında ne biliyoruz? | Seçil Erzan davası

FATİH TERİM'İN ADI İLK NE ZAMAN KARIŞTI?

Şikayetçi, bu aşamada ilk kez Fatih Terim'in ismini de duyduğunu anlattı. Erzan'ın parasını kurtarmaya çalışanlara bir "Fatih Terim Fonu" bulunduğu iddiasını aktardığı anlaşıldı. Olay dosyada şikayetçi ifadesine göre şöyle gelişti:



“- Paramı geri istediğimi ve paranın akıbetini sordum. Erzan paranın fonda olduğunu, fonun Fatih Terim adına kayıtlı olduğunu ifade etti. Artık fonda kalmak istemediğimi söyleyince vade tarihini beklemek zorunda olduğumu beyan etti.

- Kendisinden resmi belge istedim. Bana banka ibaresini taşıyan 3.5 milyon dolar ve 1 milyon 523 bin dolarlık belge gönderdi. Ancak borç aldığım arkadaşlarım baskı yaptı ve bunun dolandırıcılık olduğunu söylediler. Avukatlarım da bu yönde karar bildirince suç duyurusunda bulunma kararı aldım.”



İş insanı, iki belgede imzası bulunan Seçil Erzan, şubenin bağlı bulunduğu banka ve bir belgede imzası bulunan şube müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dosya bu aşamadan sonra basın tarafından da takip edilmeye başlandı.