Futbolcuların adının geçtiği dolandırıcılık olayı hakkında ne biliyoruz? | Seçil Erzan davası
Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adının geçmesinden dolayı "Fatih Terim Fonu" olarak anılan olayda, milyonlarca doların birçok ünlü isim tarafından bir banka çalışanına yüksek faiz getirisi amacıyla teslim edildiği görülüyor. Paralar şu an ortada yok ve herkes birbirini suçluyor. Terim, iddialara karşı hukuk savaşa açtı ve "Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." dedi. İşte 14 soruda "Fatih Terim Fonu" adı verilen dosyanın ayrıntıları.
FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk’te bir eve baskın düzenledi.
Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu.