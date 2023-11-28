Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi: Resmi dekont yerine ufak kağıt parçaları vermiş
"Gizli fon" adı altında, futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın, savcılık ifadesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzan, para alışverişinin banka dışında yapıldığını söylemesi için, banka yöneticileri tarafından, üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti. Erzan'ın resmi dekont yerine, el yazısıyla hazırlayıp verdiği imzalı-kaşeli A4 kağıtları da soruşturma dosyasında yer aldı. İşte ayrıntılar...
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