Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı

Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı. Çalışmanın ilk etabı için köprünün Eminönü yönü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Haftanın ilk iş gününde Eminönü yönüne gitmek isteyen sürücülerin Atatürk Köprüsü’ne yönelmek zorunda kalması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek bakım-onarım çalışmaları başlatıldı.

Derz değişimi ve asfalt yenileme faaliyetlerinin ilk etabı için Karaköy-Eminönü istikameti dün duba ve beton bariyerlerle kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı - 2

Köprün itibarıyla araç ve yaya geçişine kapatılmasının ardından ekipler asfalt sökme ve derz yenileme çalışmalarına başladı.

Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı - 3

Köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle, Eminönü yönüne gidecek sürücüler için güzergah boyunca uyarı levhaları da konuldu.

Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı - 4

Haftanın ilk iş gününde Eminönü istikametine gitmek isteyen sürücülerin Atatürk Köprüsü’ne yönelmek zorunda kalması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı - 5

İş nedeniyle her gün köprüyü kullanmak zorunda olduğunu belirten sürücü Samet Yıldız “Bayağı etkiledi. İşlerimiz geç biter bugün. Normalde işlerimiz erken bitiyordu. Şu anda böyle dolanacağız.” dedi.

Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı - 6

Çalışmanın taksicileri olumsuz etkilediğini söyleyen taksi şoförü Bahattin Çalışcı, “Olması gereken bir şeydi, olacak. Artık katlanacağız. 2.2 kilometreyi 19 dakikada geldim. Daha öncesinde en fazla 10 dakikaydı.” diye konuştu.

Servis şoförü Süleyman Kaya ise, “10 dakikalık gideceğim yeri 1 saatte gideceğim. Mazotun litresi olmuş 40 lira. Bu araba kilometrede 5 lira mazot yakıyor. İşleri de etkiliyor, bir an önce hallolmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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