Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı

Çalışmanın taksicileri olumsuz etkilediğini söyleyen taksi şoförü Bahattin Çalışcı, “Olması gereken bir şeydi, olacak. Artık katlanacağız. 2.2 kilometreyi 19 dakikada geldim. Daha öncesinde en fazla 10 dakikaydı.” diye konuştu.

Servis şoförü Süleyman Kaya ise, “10 dakikalık gideceğim yeri 1 saatte gideceğim. Mazotun litresi olmuş 40 lira. Bu araba kilometrede 5 lira mazot yakıyor. İşleri de etkiliyor, bir an önce hallolmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.