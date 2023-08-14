Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı, bölgede trafik yoğunluğu arttı
Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek çalışma başladı. Çalışmanın ilk etabı için köprünün Eminönü yönü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Haftanın ilk iş gününde Eminönü yönüne gitmek isteyen sürücülerin Atatürk Köprüsü’ne yönelmek zorunda kalması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü’nde 40 gün sürecek bakım-onarım çalışmaları başlatıldı.
Derz değişimi ve asfalt yenileme faaliyetlerinin ilk etabı için Karaköy-Eminönü istikameti dün duba ve beton bariyerlerle kapatıldı.