Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek

GALATA KULESİ’NDE DEPREM KONTROLÜ

Galata Kulesi’nin deprem riskine karşı da kontrol edildiğini belirten Koyukan, şunları anlattı:

“Şu anda çeşitli testlerimiz yapılıyor, sonuçlar henüz gelmedi ama gözlemsel olarak da 60’larda yapılan betonarmede herhangi bir risk göze çarpmadı. Çatlama ya da korozyon. Alt katlara doğru da döşemelerde herhangi bir riskli durum görülmedi ama biz emniyetli tarafta kalmak için de bunların araştırmasını yapıyoruz. Betonarmenin görüntüleme yöntemiyle, demirlerimizi kontrol ettik. Numuneler alındı, testlerimiz yapılıyor. Şu anda riskli bir durum gözümüze çarpmadı.”