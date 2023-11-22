Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek

Galata Kulesi’nde 1 Kasım’da başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında kulenin seyir terası, ziyaretçilere kapatıldı. İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, kulenin bakır aleminin 4 parça halinde aşağı indirileceğini söyledi. Koyukan, özel bir mekanda altın varak işçiliği yapılacağını anlattı.

Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 1

1349 yılında inşa edilen, İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’nde restorasyon çalışması başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 2

674 yaşındaki kulede 1 Kasım’dan itibaren devam eden çalışmalar kapsamında yalnızca 8’inci katta bulunan seyir terası bölümü geçici olarak ziyaretçiye kapandı.

Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 3

Kuşların göç dönemi dikkate alınarak başlayan çalışmalarda, hem çevre esnafı hem de ziyaretçileri etkilememek için kulenin dış cephesine iskele kurulmadı.

Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 4

Külahında bulunan kurşun kaplamaların ve dış cephenin yenileceği çalışmaların ayrıntılarını İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan anlattı.

Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 5

HEDEF SEYİR TERASINI 1 AY SONRA AÇMAK

Koyukan, hava şartlarının çalışmaları etkilemediği takdirde seyir terasının da 1 aylık gibi kısa bir süre içerisinde ziyarete açılabileceğini planladıklarını vurguladı.

Kuledeki çalışmaların yine kuşların göç dönemi dikkate alınarak Nisan ayı sonunda biteceği öngörülüyor.

Kulenin dış cephesindeki bozulmaların tespit edildiğini söyleyen Koyukan, restorasyon çalışmasının bölge bölge süreceğini ifade etti.
Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 6

ALEM 4 PARÇA HALİNDE SÖKÜLECEK

“Sistemli bir müdahale çalışmasına gireceğiz.” diyen Koyukan, “Kurşunlarımız sökülmeye devam ediyor. İzabeye gönderilmekte. Bütün külahın kendi kurşunu eritilerek izabeden gelecek 3 milimlik rulolarla kendi kurşunuyla kaplanacak.” şeklinde konuştu.

Koyukan, kulenin 270 kiloluk bakır aleminin ise 4 parça halinde söküleceğini anlattı.

Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 7

Koyukan, çalışmaların nisan sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 8

Alemin özel bir mekanda, belli bir ısıda muhafaza edileceğini söyleyen Koyukan, “Kurşunumuz da bittikten sonra en son alemimizi yerleştireceğiz. Çok fazla bir süre almayacak, en fazla kurşunla beraber 1 aylık süre içerisinde tamamlanmış olacak. Ondan sonra da iskelemizi indireceğiz. Dış cephedeki imalatlara geçeceğiz.” dedi.

Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 9

GALATA KULESİ’NDE DEPREM KONTROLÜ

Galata Kulesi’nin deprem riskine karşı da kontrol edildiğini belirten Koyukan, şunları anlattı:

“Şu anda çeşitli testlerimiz yapılıyor, sonuçlar henüz gelmedi ama gözlemsel olarak da 60’larda yapılan betonarmede herhangi bir risk göze çarpmadı. Çatlama ya da korozyon. Alt katlara doğru da döşemelerde herhangi bir riskli durum görülmedi ama biz emniyetli tarafta kalmak için de bunların araştırmasını yapıyoruz. Betonarmenin görüntüleme yöntemiyle, demirlerimizi kontrol ettik. Numuneler alındı, testlerimiz yapılıyor. Şu anda riskli bir durum gözümüze çarpmadı.”
Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek - 10
DAHA FAZLA GÖSTER