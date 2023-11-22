Galata Kulesi’nde restorasyon: 270 kiloluk alem 4 parça halinde indirilecek
Galata Kulesi’nde 1 Kasım’da başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında kulenin seyir terası, ziyaretçilere kapatıldı. İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, kulenin bakır aleminin 4 parça halinde aşağı indirileceğini söyledi. Koyukan, özel bir mekanda altın varak işçiliği yapılacağını anlattı.
1349 yılında inşa edilen, İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’nde restorasyon çalışması başladı.