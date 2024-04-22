Galata Kulesi’ndeki restorasyonda sona doğru: Kulenin alemine paratoner takıldı

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’ndeki restorasyonda sona gelindi. Dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanan kulenin külahındaki çalışmalar sürerken, alemine yıldırımdan korunması için paratoner takıldı.

Galata Kulesi’ndeki restorasyonda sona doğru: Kulenin alemine paratoner takıldı - 1

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8’inci katı ziyarete kapatılmıştı.

Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı.

Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti.

23 Şubat günü tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılarak çalışmalara başlanmıştı.

674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örülerek etrafı yeşil bir inşaat filesiyle sarılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Galata Kulesi’ndeki restorasyonda sona doğru: Kulenin alemine paratoner takıldı - 2

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Galata Kulesi’nde dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlandı. Tarihi kuleden yeşil inşaat filesi ve iskeleler kaldırıldı.

Demir parmaklıklardan kurtulan tarihi kulenin dış cephesindeki onarım ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni hali ortaya çıktı.

Galata Kulesi’ndeki restorasyonda sona doğru: Kulenin alemine paratoner takıldı - 3

8’inci katta devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle iskele kaldırılmazken, işçilerin malzemeleri vinç yardımıyla 8’inci kata taşıdığı görüldü.

Tarihi kulenin külahındaki çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

Galata Kulesi’ndeki restorasyonda sona doğru: Kulenin alemine paratoner takıldı - 4

Kulenin alemine yıldırım çarpmasını önlemek için paratoner takıldı.

Ziyaretçiler tarihi kule tekrar eski görünümüne kavuşmasını beklerken, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kaldı.
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